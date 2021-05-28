Nike разорвала сотрудничество с Неймаром

Нью-Йорк, 28 мая. Компания Nike разорвала сотрудничество с футболистом «Пари Сен-Жермен» Неймаром. Причиной этого инцидента стало расследование о сексуальных домогательствах.

Речь идет об истории, которая началась в 2016 году. Одна из работниц компании сообщила, что Неймар попытался принудить ее к сексу в своем номере отеля в Нью-Йорке. Данную информацию передает издание WSJ.

Ранее сообщалось, что Неймара обвинили в нападении на ЛГБТ-активиста Агрипино Магальяйнша. Он утверждает, что юрист нападающего "Пари Сен-Жермен" угрожал ему расправой и хотел его подкупить.