Трейлер картины «Старое» Найта Шьямалана появился в Сети

, 28 мая. Трейлер фильма «Старое» появился в Сети.

Режиссером картины выступает Найт Шьямалан, который ранее работал над лентами «Стекло», «Сплит», «После нашей эры». Трейлер выложили на YouTube.

Фундаментом фильма стал графический роман «Замок из песка». Он повествует историю об обычной семье, которая отправилась отдыхать в тропики, где герои начинают быстро стареть. Главные роли в картине сыграли Гаэль Гарсиа Берналь, Томасин МакКензи, Элайза Сканлен и Алекс Вулф.

Ранее сообщалось, что киностудия Marvel Studios побила собственный рекорд просмотров на YouTube. Трейлер ленты «Вечные» за сутки собрал 77 млн просмотров.