Окаменелости обитавших в горячих морях рыб нашли в пустыне Египта

Каир, 28 мая. Ученые обнаружили окаменелости древних рыб, обитавших в морях с экстремально горячей температурой, в египетской пустыне у города Рас-Гариб.

Рыбы жили около 56 миллионов лет назад, во времена, когда вода в морях достигала температуры в 35 градусов, что является для этих созданий критическими условиями. Всего специалисты обнаружили более 12 видов костистых рыб. Потомки некоторых из них до сих пор существуют, например, лунные рыбы из рода Mene, которые водятся в Индийском и Тихом океанах.

Период, откуда в руки ученых попали уникальные находки, называется периодом палеоцен-эоценового термического максимума. Он наступил после резкого изменения климата, что является, по мнению некоторых специалистов, древним аналогом того, что происходит и в XXI веке. Тогда многие рыбы уплывали на север, спасаясь от убийственного тепла, поэтому окаменелостей до нашего времени сохранилось очень мало.

Недавно обнаружили кое-что необычное и в ЮАР. Там археологи нашли особые сооружения, которые называют «воздушными змеями». Они использовались для лучшего окружения добычи во время охоты.