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05:16
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Россия оказалась одной из самых «курящих» стран мира
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Общество
Жительница Тюмени получила маткапитал за ненастоящего ребенка
05:06
Армия
Саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов на территории Петербурга и ЛО в мае
05:06
Шоу-бизнес
Стали известны подробности состояния онкобольной Заворотнюк
05:02
Общество
«Они уже в эпохе звездных войн»: японцев впечатли разработки оружия с ИИ в России
05:02
Армия
Ходовые испытания атомной подлодки проекта 885М «Новосибирск» пройдут в июне
05:01
Происшествия
Четверо человек пострадали в ДТП в Хабаровском крае
05:00
Общество
Географ Малинин оценил возможность остановить катастрофу на Каспийском море
04:46
Общество
Авиакомпания «Аврора» ввела студенческий тариф для полетов на Курилы
04:46
Спорт
Nike разорвала сотрудничество с Неймаром
04:44
Политика
Премьер Головченко объяснил, как Белоруссия справится с западными санкциями
04:43
Общество
Жителей Приморья ждут сильные ливни 28 мая из-за корейского циклона
04:42
Общество
Самогонные аппараты могут разрешить продавать только в специальных магазинах
04:41
Общество
Фотограф конкурса красоты раскрыла секреты удачных снимков
04:24
Политика
Генерал армии США предостерег страну от войны с Россией и Китаем
04:22
Общество
Зато Америка «не агрессор»: в Сети ответили главе Польши на «ненормальную Россию»
04:16
Общество
Омбудсмен Петербурга заявил о незаконности принудительной дактилоскопии детей
04:15
Общество
Трейлер картины «Старое» Найта Шьямалана появился в Сети
04:14
Наука
Окаменелости обитавших в горячих морях рыб нашли в пустыне Египта
04:00
Общество
Ответ «светловолосым»: как в мире отмечают День брюнеток
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Дачникам назвали лучшие способы избавиться от вредителей

Общество
Дачникам назвали лучшие способы избавиться от вредителей
pixabay.com  /  Pavlofox

Тверь, 28 мая. Огородники Тверской области назвали самые простые и экономные способы быстро избавиться от вредителей на участке.

Первый из них — птицы. Такой естественный метод даст хорошие результаты, но для его достижения нужно перестать обрабатывать деревья «химией», посоветовали читатели «Аиф в Твери».

Также хорошо действуют растворы на основе нашатырного спирта. Чтобы избавиться от тли, завсегдатаи огородов рекомендуют две столовые ложки нашатыря развести в 10 литрах воды и добавить жидкое мыло, чтобы полученная смесь лучше покрывала листья. Нашатырный спирт способен изгнать с участка даже медведку: 10 миллилитров спирта нужно развести на 10 литров воды. Норма расхода — пол-литра на каждый куст.

Недавно также дачникам объяснили, почему огурцы становятся горькими, и как можно этого избежать. Например, можно узнать, будут ли горчить плоды выбранного сорта, попробовав на вкус листок с куста.

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дача огород вредители
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