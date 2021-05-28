Дачникам назвали лучшие способы избавиться от вредителей

Тверь, 28 мая. Огородники Тверской области назвали самые простые и экономные способы быстро избавиться от вредителей на участке.

Первый из них — птицы. Такой естественный метод даст хорошие результаты, но для его достижения нужно перестать обрабатывать деревья «химией», посоветовали читатели «Аиф в Твери».

Также хорошо действуют растворы на основе нашатырного спирта. Чтобы избавиться от тли, завсегдатаи огородов рекомендуют две столовые ложки нашатыря развести в 10 литрах воды и добавить жидкое мыло, чтобы полученная смесь лучше покрывала листья. Нашатырный спирт способен изгнать с участка даже медведку: 10 миллилитров спирта нужно развести на 10 литров воды. Норма расхода — пол-литра на каждый куст.

Недавно также дачникам объяснили, почему огурцы становятся горькими, и как можно этого избежать. Например, можно узнать, будут ли горчить плоды выбранного сорта, попробовав на вкус листок с куста.