Трейлер Battlefield 6 утек в интернет

Вашингтон, 28 мая. Трейлер видеоигры Battlefield 6 появился в Сети 27 мая. Но качество видео неудовлетворительное.

Неизвестный человек выложил в YouTube трейлер Battlefield 6. Данный трейлер был создан для использования внутри компании Electronic Arts (EA), которая занимается производством видеоигр серии Battlefild. Сообщается, что на официальной презентации будет предоставлено другое видео.

Продолжение серии Battlefield должно выйти до конца 2021 года. Релиз состоится на Playstation (PS) 5, PS 4, Xbox Series, Xbox One и ПК.

Ранее сообщалось, что геймеры узнали предварительную дату выхода трейлера Far Cry 6. Видео должно появится 28 мая.