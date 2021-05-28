Мотоциклист получил страшную травму носа в аварии в Тверской области

Ржев, 28 мая. Мотоциклист получил страшную травму носа в аварии в Ржеве Тверской области. Подробностями поделилось региональное ГИБДД.

Ведомство сообщает, что в аварии приняли участие мотоциклист BSE и водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara. В результате происшествия пострадал человек, который управлял двухколесным транспортным средством.

Медики диагностировали у мотоциклиста закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, скальпированную рану носа и рваную рану правого колена. По предварительным данным, признаков опьянения у участников аварии не было обнаружено.

Ранее сообщалось о пропаже без вести трех человек в результате столкновения судов у берегов Японии. Всего на пострадавшем судне находилось 12 человек, девять из которых были спасены.