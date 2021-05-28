Российский посол в Австрии заявил о недопустимости политизации темы перелетов

Вена, 28 мая. Недопустимо политизировать тему авиасообщения между Россией и Австрией. Об этом заявил российский посол в Вене Дмитрий Любинский.

Регулярные перелеты между РФ и Австрией ограничены из-за пандемии коронавируса. Полеты происходят только чартерными рейсами с определенной регулярностью и по согласованию. Изменение расписание полетов является решением авиавластей, политизация в этом вопросе недопустима. Об этом российский посол написал в Facebook.

Он отметил, что вопрос разрешим без политического давления только в рамках профессионального и конструктивного диалога. Решение об изменении маршрута в Москву в обход Белоруссии было принято австрийским перевозчиком в русле рекомендаций ЕС, добавил посол.

МИД Австрии сообщило, что решение России не давать разрешение авиакомпании Austrian Airlines на осуществление рейса в Москву в обход Белоруссии является непонятным. Ведомство попросило разъяснить ситуацию.