Тина Канделаки объяснила Forbes свой доход в 258,55 млн рублей за год

Москва, 28 мая. Доходы Тины Канделаки за прошлый год увеличились почти на 100 млн рублей. Генпродюсер «Матч ТВ» пояснила журналу Forbes, что такой рост обеспечили сделки с ценными бумагами.

Одна из ярчайших женщин на нашем телевидении, глава крупнейшего федерального канала Тина Канделаки в 2020 году заработала 258,55 млн рублей. Соответствующие цифры следуют из декларации мужа бизнесвумен, директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко.

Как оказалось, деятельность Канделаки давно уже вышла за рамки российского медиа- и шоу-бизнеса — телеведущая активно пробует себя в ресторанном деле и индустрии красоты, а также осваивает инвестиции в ценные бумаги.

В прошлом году доходы, задекларированные Канделаки, оказались почти на 100 млн рублей выше и достигли в 258,55 млн рублей. Она остается генеральным продюсером на телеканале «Матч ТВ», владеет рестораном грузинской кухни «Тинатин» и долей в элитном спа-салоне «В Копернике», развивает собственный косметический бренд AnsaLigy. Ей принадлежат квартира площадью 312,8 кв м, а также два машиноместа площадями 18,1 кв. м и 17,2 кв. м. Кроме того, Канделаки принадлежит мотоцикл Ducati Monster 797.

«Существенная разница в доходах между 2019 и 2020 годов обусловлена получением высокого дохода от операций с ценными бумагами», — ответила Канделаки на запрос Forbes.

Недавно Канделаки поделилась в Instagram совместным фото с 20-летним сыном от бизнесмена Андрея Кондрахина Леонтием. Поклонники пришли в восторг от снимков.