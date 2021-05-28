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новостей
05:16
Общество
Россия оказалась одной из самых «курящих» стран мира
05:08
Общество
Жительница Тюмени получила маткапитал за ненастоящего ребенка
05:06
Армия
Саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов на территории Петербурга и ЛО в мае
05:06
Шоу-бизнес
Стали известны подробности состояния онкобольной Заворотнюк
05:02
Общество
«Они уже в эпохе звездных войн»: японцев впечатли разработки оружия с ИИ в России
05:02
Армия
Ходовые испытания атомной подлодки проекта 885М «Новосибирск» пройдут в июне
05:01
Происшествия
Четверо человек пострадали в ДТП в Хабаровском крае
05:00
Общество
Географ Малинин оценил возможность остановить катастрофу на Каспийском море
04:46
Общество
Авиакомпания «Аврора» ввела студенческий тариф для полетов на Курилы
04:46
Спорт
Nike разорвала сотрудничество с Неймаром
04:44
Политика
Премьер Головченко объяснил, как Белоруссия справится с западными санкциями
04:43
Общество
Жителей Приморья ждут сильные ливни 28 мая из-за корейского циклона
04:42
Общество
Самогонные аппараты могут разрешить продавать только в специальных магазинах
04:41
Общество
Фотограф конкурса красоты раскрыла секреты удачных снимков
04:24
Политика
Генерал армии США предостерег страну от войны с Россией и Китаем
04:22
Общество
Зато Америка «не агрессор»: в Сети ответили главе Польши на «ненормальную Россию»
04:16
Общество
Омбудсмен Петербурга заявил о незаконности принудительной дактилоскопии детей
04:15
Общество
Трейлер картины «Старое» Найта Шьямалана появился в Сети
04:14
Наука
Окаменелости обитавших в горячих морях рыб нашли в пустыне Египта
04:00
Общество
Ответ «светловолосым»: как в мире отмечают День брюнеток
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Тина Канделаки объяснила Forbes свой доход в 258,55 млн рублей за год

Шоу-бизнес
Тина Канделаки объяснила Forbes свой доход в 258,55 млн рублей за год
Агенство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 28 мая. Доходы Тины Канделаки за прошлый год увеличились почти на 100 млн рублей. Генпродюсер «Матч ТВ» пояснила журналу Forbes, что такой рост обеспечили сделки с ценными бумагами.

Одна из ярчайших женщин на нашем телевидении, глава крупнейшего федерального канала Тина Канделаки в 2020 году заработала 258,55 млн рублей. Соответствующие цифры следуют из декларации мужа бизнесвумен, директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко.

Как оказалось, деятельность Канделаки давно уже вышла за рамки российского медиа- и шоу-бизнеса — телеведущая активно пробует себя в ресторанном деле и индустрии красоты, а также осваивает инвестиции в ценные бумаги.

В прошлом году доходы, задекларированные Канделаки, оказались почти на 100 млн рублей выше и достигли в 258,55 млн рублей. Она остается генеральным продюсером на телеканале «Матч ТВ», владеет рестораном грузинской кухни «Тинатин» и долей в элитном спа-салоне «В Копернике», развивает собственный косметический бренд AnsaLigy. Ей принадлежат квартира площадью 312,8 кв м, а также два машиноместа площадями 18,1 кв. м и 17,2 кв. м. Кроме того, Канделаки принадлежит мотоцикл Ducati Monster 797.

«Существенная разница в доходах между 2019 и 2020 годов обусловлена получением высокого дохода от операций с ценными бумагами», — ответила Канделаки на запрос Forbes.

Недавно Канделаки поделилась в Instagram совместным фото с 20-летним сыном от бизнесмена Андрея Кондрахина Леонтием. Поклонники пришли в восторг от снимков.

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Тина Канделаки forbes бизнес
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Все новости / Шоу-бизнес / Тина Канделаки объяснила Forbes свой доход в 258,55 млн рублей за год
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