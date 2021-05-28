Российские врачи рассказали об уникальной операции на «каменном» сердце

Москва, 28 мая. Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского провели 37-летнему россиянину уникальную операцию на «панцирном сердце».

«Панцирное сердце» в медицине официально называется перикардитом. Это заболевание, при котором страдает в первую очередь околосердечная сумка, то есть ткань, покрывающая главный орган человеческого организма снаружи.

С подобной проблемой столкнулся 37-летний россиянин. Клиническая картина представляла собой сердце в панцире из яичной скорлупы. Стенки околосердечной сумки были такой прочности, которую можно сравнить с камнем. Это сдавливало сердце. Еще немного и больной ушел бы из жизни.

«Образовалось что-то наподобие яичной скорлупы, но со стенками толщины и прочности страусиного яйца. Я бы сравнил это с камнем. Камень врастал в сердечную мышцу», — рассказал начальник кардиохирургического центра госпиталя Александр Лищук.

На протяжении пяти часов медикам приходилось молоточком стучать по сердцу и очень аккуратно по миллиметру отделять кусочек за кусочком. Причина такой проблемы в инфекции, за полгода воспалительного процесса воспаленная ткань начала замещаться известью и кальцием. В настоящее время пациент поправляется и готовится к выписке.

Ранее красноярские врачи провели первую операцию пациенту с донорским сердцем. Трансплантацию органа успешно провели мужчине еще в 2019 году в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ.