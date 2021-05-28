Сексолог рассказала о возможных травмах во время интима

Лондон, 28 мая. Одна из очень популярных специалистов в области секса и ведения половой жизни Трэйси Кокс сообщила о самых распространенных травмах, которые люди могут получить во время процесса.

Аналитическое исследование показало, что почти 63% людей получали травмы во время секса. Любовники могут нанести повреждения друг другу не только во время грубого полового акта, но и в случаях консервативного ведения интимной жизни.

Сексуальные партнеры во время действия могут потерять различные игрушки для секса во влагалище, либо в прямой кишке. Те, кто любят игры БДСМ, получают практически в 100% случаях разрывы и надрывы гениталий. Дабы предотвратить болезненные ощущения во время секса, Кокс советует разумно подходить к процессу.

Ранее сексологи озвучили способы разнообразить сексуальную жизнь и привнести страсть в отношения. Хорошим вариантом станет смена обстановки.