Дата выхода Dying Light 2 утекала в Сеть раньше официального анонса

Вашингтон, 28 мая. Дата выхода видеоигры Dying Light 2 утекла в Сеть раньше официального анонса. Разработкой проекта занимается польская студия Techland.

Дата релиза стала известна из-за рекламного банера в соцсети «ВКонтакте». Публикация была выпущена с верифицированной страницы видеоигры.

Появившаяся информация сообщает, что видеоигра выйдет в свет 16 ноября 2021 года. Официальный анонс запланирован на 27 мая 2021 года в 22:00. Ожидается, что после него будет открыт прием предзаказов.

Ранее сообщалось, что официальная страница Playstation Studios появилась в Steam. Она содержит проекты Sony, которые появятся или уже есть на ПК: Predator: Hunting Grounds, Horizon Zero Dawn, Helldivers и Days Gone.