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28 мая 03:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:54
Шоу-бизнес
Тина Канделаки объяснила Forbes свой доход в 258,55 млн рублей за год
03:53
Общество
Российские врачи рассказали об уникальной операции на «каменном» сердце
03:37
Общество
Сексолог рассказала о возможных травмах во время интима
03:36
Технологии
Дата выхода Dying Light 2 утекала в Сеть раньше официального анонса
03:36
Общество
Команду Мальты на Евровидении заподозрили в растрате
03:33
Экономика
Объем пенсионных накоплений в ПФР приближается к рекорду
03:25
Политика
Глава Ryanair назвал «предумышленным и незаконным угоном» инцидент в Минске
03:19
Общество
Россияне не смогут попасть в Грузию через сухопутную границу
03:17
Экономика
Экономист рассказал о вероятной угрозе банковским вкладам
03:15
Общество
Авиаэксперт оценил отмену рейсов из Франции и Австрии в Москву
03:00
Общество
Эксперт поделился, в каком случае Россия и Крым смогут говорить о примирении с США
02:56
Происшествия
Уголовное дело возбудили из-за гибели ребенка от удара током в Курске
02:54
Политика
Генсек ЛАГ: США несут ответственность за урегулирование конфликта в Секторе Газа
02:53
Общество
В России решают, как быть с электросамокатами и их водителями
02:53
Политика
ИКАО начала расследование инцидента с экстренной посадкой Ryanair в Минске
02:44
Общество
Иммунолог Болибок назвал оптимальные сроки вакцинации от коронавируса
02:28
Политика
Байден заявил об отставании США в сфере разработок и исследований
02:26
Политика
Турция заблокировала заявления НАТО о «практических действиях» против Белоруссии
02:19
Общество
Соучредитель BLM уходит в отставку на фоне скандала с роскошью
02:16
Политика
В США рассказали, как снизить градус напряженности в отношениях с Россией
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Дата выхода Dying Light 2 утекала в Сеть раньше официального анонса

Технологии
Дата выхода Dying Light 2 утекала в Сеть раньше официального анонса
flickr.com  /  PlayStation Europe

Вашингтон, 28 мая. Дата выхода видеоигры Dying Light 2 утекла в Сеть раньше официального анонса. Разработкой проекта занимается польская студия Techland.

Дата релиза стала известна из-за рекламного банера в соцсети «ВКонтакте». Публикация была выпущена с верифицированной страницы видеоигры.

Появившаяся информация сообщает, что видеоигра выйдет в свет 16 ноября 2021 года. Официальный анонс запланирован на 27 мая 2021 года в 22:00. Ожидается, что после него будет открыт прием предзаказов.

Ранее сообщалось, что официальная страница Playstation Studios появилась в Steam. Она содержит проекты Sony, которые появятся или уже есть на ПК: Predator: Hunting Grounds, Horizon Zero Dawn, Helldivers и Days Gone.

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вконтакте видеоигры dying light
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