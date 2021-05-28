Команду Мальты на Евровидении заподозрили в растрате

Валлетта, 28 мая. На Мальте начато расследование о растрате бюджетных средств на Евровидении-2021, сообщает со ссылкой на источник издание Times of Malta.

Власти считают, что делегация страны могла потратить крупную сумму на ставки у букмекеров, чтобы повысить популярность певицы Destiny (Дестини Чукуньере). По данным СМИ, на продвижение исполнительницы из бюджета Мальты выведено 650 тысяч евро. По 300 тысяч евро получили Управление по туризму и Общественная служба телевещания.

Предполагается, что часть средств пошла на букмекерские ставки. По словам источника издания, мальтийская делегация подкупала иностранных блогеров, чтобы они продвигали в социальных сетях Destiny.

Ранее российский музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал выступления самых ярких участников песенного конкурса «Евровидение-2021». Своим фаворитом он называл певицу Дестини Чукуньере из Мальты.