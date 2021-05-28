Объем пенсионных накоплений в ПФР приближается к рекорду

Москва, 28 мая. Находящиеся в Пенсионном фонде ФР пенсионные накопления превысили 2 трлн рублей. При этом массовые выплаты начнутся уже в 2022 году.

К окончанию второго квартала 2021 года объем пенсионных накоплений в ПФР достиг 2,003 трлн рублей, свидетельствуют данные государственной УК ВЭБ.РФ и ПФР. За всю историю накопительной компоненты ОПС пенсионные накопления лишь дважды показывали уровень в 2 трлн рублей: по итогам 2015 и 2016 годов. Однако в следующем квартале оба раза они падали ниже этой планки из-за активного привлечения НПФ новых клиентов, сообщает «Коммерсант».

В 2022 году начнутся массовые выплаты: пенсионные основания по накопительной компоненте ОПС наступят у женщин 1967 года рождения, а в 2027 году — у мужчин. Руководитель проекта Pensopathology Евгений Биезбардис полагает, что в 2022 году пенсионные накопления в ПФР за счет полученного инвестиционного дохода смогут превысить рекорды 2015 года.

«Ожидаемое падение процентных ставок и увеличение выплат — все это сначала стабилизирует показатели на достигнутых уровнях, а затем приведет к ускоренному снижению активов ПФР», — резюмировал эксперт.

Ранее в ПФР рассказали, как узнать, где находятся пенсионные накопления: на официальном сайте ПФР в разделе «Индивидуальный лицевой счет» можно заказать соответствующую выписку. В справке будет содержаться информация о страховщике и размере пенсионных накоплений, учтенных в индивидуальном лицевом счете. Такую выписку можно получить также при личном обращении в МФЦ или клиентскую службу.