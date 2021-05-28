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28 мая 03:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:54
Шоу-бизнес
Тина Канделаки объяснила Forbes свой доход в 258,55 млн рублей за год
03:53
Общество
Российские врачи рассказали об уникальной операции на «каменном» сердце
03:37
Общество
Сексолог рассказала о возможных травмах во время интима
03:36
Технологии
Дата выхода Dying Light 2 утекала в Сеть раньше официального анонса
03:36
Общество
Команду Мальты на Евровидении заподозрили в растрате
03:33
Экономика
Объем пенсионных накоплений в ПФР приближается к рекорду
03:25
Политика
Глава Ryanair назвал «предумышленным и незаконным угоном» инцидент в Минске
03:19
Общество
Россияне не смогут попасть в Грузию через сухопутную границу
03:17
Экономика
Экономист рассказал о вероятной угрозе банковским вкладам
03:15
Общество
Авиаэксперт оценил отмену рейсов из Франции и Австрии в Москву
03:00
Общество
Эксперт поделился, в каком случае Россия и Крым смогут говорить о примирении с США
02:56
Происшествия
Уголовное дело возбудили из-за гибели ребенка от удара током в Курске
02:54
Политика
Генсек ЛАГ: США несут ответственность за урегулирование конфликта в Секторе Газа
02:53
Общество
В России решают, как быть с электросамокатами и их водителями
02:53
Политика
ИКАО начала расследование инцидента с экстренной посадкой Ryanair в Минске
02:44
Общество
Иммунолог Болибок назвал оптимальные сроки вакцинации от коронавируса
02:28
Политика
Байден заявил об отставании США в сфере разработок и исследований
02:26
Политика
Турция заблокировала заявления НАТО о «практических действиях» против Белоруссии
02:19
Общество
Соучредитель BLM уходит в отставку на фоне скандала с роскошью
02:16
Политика
В США рассказали, как снизить градус напряженности в отношениях с Россией
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Объем пенсионных накоплений в ПФР приближается к рекорду

Экономика
Объем пенсионных накоплений в ПФР приближается к рекорду
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 мая. Находящиеся в Пенсионном фонде ФР пенсионные накопления превысили 2 трлн рублей. При этом массовые выплаты начнутся уже в 2022 году.

К окончанию второго квартала 2021 года объем пенсионных накоплений в ПФР достиг 2,003 трлн рублей, свидетельствуют данные государственной УК ВЭБ.РФ и ПФР. За всю историю накопительной компоненты ОПС пенсионные накопления лишь дважды показывали уровень в 2 трлн рублей: по итогам 2015 и 2016 годов. Однако в следующем квартале оба раза они падали ниже этой планки из-за активного привлечения НПФ новых клиентов, сообщает «Коммерсант».

В 2022 году начнутся массовые выплаты: пенсионные основания по накопительной компоненте ОПС наступят у женщин 1967 года рождения, а в 2027 году — у мужчин. Руководитель проекта Pensopathology Евгений Биезбардис полагает, что в 2022 году пенсионные накопления в ПФР за счет полученного инвестиционного дохода смогут превысить рекорды 2015 года.

«Ожидаемое падение процентных ставок и увеличение выплат — все это сначала стабилизирует показатели на достигнутых уровнях, а затем приведет к ускоренному снижению активов ПФР», — резюмировал эксперт.

Ранее в ПФР рассказали, как узнать, где находятся пенсионные накопления: на официальном сайте ПФР в разделе «Индивидуальный лицевой счет» можно заказать соответствующую выписку. В справке будет содержаться информация о страховщике и размере пенсионных накоплений, учтенных в индивидуальном лицевом счете. Такую выписку можно получить также при личном обращении в МФЦ или клиентскую службу.

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пенсия пфр пенсионные накопления
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Все новости / Экономика / Объем пенсионных накоплений в ПФР приближается к рекорду
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