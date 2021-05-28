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28 мая 03:55
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новостей
03:54
Общество
Российский посол в Австрии заявил о недопустимости политизации темы перелетов
03:54
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Тина Канделаки объяснила Forbes свой доход в 258,55 млн рублей за год
03:53
Общество
Российские врачи рассказали об уникальной операции на «каменном» сердце
03:37
Общество
Сексолог рассказала о возможных травмах во время интима
03:36
Технологии
Дата выхода Dying Light 2 утекала в Сеть раньше официального анонса
03:36
Общество
Команду Мальты на Евровидении заподозрили в растрате
03:33
Экономика
Объем пенсионных накоплений в ПФР приближается к рекорду
03:25
Политика
Глава Ryanair назвал «предумышленным и незаконным угоном» инцидент в Минске
03:19
Общество
Россияне не смогут попасть в Грузию через сухопутную границу
03:17
Экономика
Экономист рассказал о вероятной угрозе банковским вкладам
03:15
Общество
Авиаэксперт оценил отмену рейсов из Франции и Австрии в Москву
03:00
Общество
Эксперт поделился, в каком случае Россия и Крым смогут говорить о примирении с США
02:56
Происшествия
Уголовное дело возбудили из-за гибели ребенка от удара током в Курске
02:54
Политика
Генсек ЛАГ: США несут ответственность за урегулирование конфликта в Секторе Газа
02:53
Общество
В России решают, как быть с электросамокатами и их водителями
02:53
Политика
ИКАО начала расследование инцидента с экстренной посадкой Ryanair в Минске
02:44
Общество
Иммунолог Болибок назвал оптимальные сроки вакцинации от коронавируса
02:28
Политика
Байден заявил об отставании США в сфере разработок и исследований
02:26
Политика
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Россияне не смогут попасть в Грузию через сухопутную границу

Общество
Россияне не смогут попасть в Грузию через сухопутную границу
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Степан Яцко

Москва, 28 мая. Грузия объявила об открытии сухопутных границ с 1 июня, но российские туристы не смогут туда попасть напрямую, отмечает руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

На территории Грузии продолжает действовать распоряжение Правительства 763-р, где прописаны следующие правила пропуска на границе с Россией: с 30 марта 2020 года временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.

Ограничения не относятся к представителям дипработников, военнослужащих и особых категорий граждан РФ: те, которые направляются в Грузию для ухода за больными родственниками или к месту проживания супруга (супруги), или для лечения. Авиаперелеты для россиян доступны только со стыковкой в другой стране, сообщает АТОР.

Ранее сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами. Стартуют регулярные авиарейсы на Мальту, а также в Исландию, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию.

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грузия авиасообщение отдых
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