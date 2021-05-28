Россияне не смогут попасть в Грузию через сухопутную границу

Москва, 28 мая. Грузия объявила об открытии сухопутных границ с 1 июня, но российские туристы не смогут туда попасть напрямую, отмечает руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

На территории Грузии продолжает действовать распоряжение Правительства 763-р, где прописаны следующие правила пропуска на границе с Россией: с 30 марта 2020 года временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.

Ограничения не относятся к представителям дипработников, военнослужащих и особых категорий граждан РФ: те, которые направляются в Грузию для ухода за больными родственниками или к месту проживания супруга (супруги), или для лечения. Авиаперелеты для россиян доступны только со стыковкой в другой стране, сообщает АТОР.

Ранее сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами. Стартуют регулярные авиарейсы на Мальту, а также в Исландию, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию.