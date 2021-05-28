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новостей
03:54
Общество
Российский посол в Австрии заявил о недопустимости политизации темы перелетов
03:54
Шоу-бизнес
Тина Канделаки объяснила Forbes свой доход в 258,55 млн рублей за год
03:53
Общество
Российские врачи рассказали об уникальной операции на «каменном» сердце
03:37
Общество
Сексолог рассказала о возможных травмах во время интима
03:36
Технологии
Дата выхода Dying Light 2 утекала в Сеть раньше официального анонса
03:36
Общество
Команду Мальты на Евровидении заподозрили в растрате
03:33
Экономика
Объем пенсионных накоплений в ПФР приближается к рекорду
03:25
Политика
Глава Ryanair назвал «предумышленным и незаконным угоном» инцидент в Минске
03:19
Общество
Россияне не смогут попасть в Грузию через сухопутную границу
03:17
Экономика
Экономист рассказал о вероятной угрозе банковским вкладам
03:15
Общество
Авиаэксперт оценил отмену рейсов из Франции и Австрии в Москву
03:00
Общество
Эксперт поделился, в каком случае Россия и Крым смогут говорить о примирении с США
02:56
Происшествия
Уголовное дело возбудили из-за гибели ребенка от удара током в Курске
02:54
Политика
Генсек ЛАГ: США несут ответственность за урегулирование конфликта в Секторе Газа
02:53
Общество
В России решают, как быть с электросамокатами и их водителями
02:53
Политика
ИКАО начала расследование инцидента с экстренной посадкой Ryanair в Минске
02:44
Общество
Иммунолог Болибок назвал оптимальные сроки вакцинации от коронавируса
02:28
Политика
Байден заявил об отставании США в сфере разработок и исследований
02:26
Политика
Турция заблокировала заявления НАТО о «практических действиях» против Белоруссии
02:19
Общество
Соучредитель BLM уходит в отставку на фоне скандала с роскошью
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Экономист рассказал о вероятной угрозе банковским вкладам

Экономика
Экономист рассказал о вероятной угрозе банковским вкладам
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 мая. Проблемы с лицензией у банка могут стать главной угрозой для денежных средств, которые хранятся в банке на вкладе.

Проблемы у вкладчиков обычно начинаются за несколько месяцев до отзыва лицензии. Об этом рассказал эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский агентству «Прайм».

«Среди них закрытие или сокращение времени работы филиалов банка, перебои со связью с колл-центром. Особенно ярко показывает, что у банка серьезные проблемы, задержка выдачи денежных средств либо переводов на расчетный счет клиента», — отметил он.

После потери лицензии банком, вкладчику могут возместить только 1,4 млн рублей. Эти средства он получит от Агентства по страхованию вкладов. Иногда возмещение может составлять до 10 млн рублей, но обычно это касается сделок с недвижимостью или социальными и страховыми выплатами.

Ранее екатеринбуржец столкнулся с новым видом мошенничества в России. Екатеринбуржцу предоставила займ микрокредитная организация, о котором он не просил.

Вечером 21 мая мужчине не карту поступили средства в размере 15 тысяч рублей. Оказалось, что это был микрозайм от организации «Будьте богаты», работающей через сайт «Теремзайм». Россиянин посмотрел отзывы, но в них ничего похожего на его случай не нашел.

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деньги банк вклад
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