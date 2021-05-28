Экономист рассказал о вероятной угрозе банковским вкладам

Москва, 28 мая. Проблемы с лицензией у банка могут стать главной угрозой для денежных средств, которые хранятся в банке на вкладе.

Проблемы у вкладчиков обычно начинаются за несколько месяцев до отзыва лицензии. Об этом рассказал эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский агентству «Прайм».

«Среди них закрытие или сокращение времени работы филиалов банка, перебои со связью с колл-центром. Особенно ярко показывает, что у банка серьезные проблемы, задержка выдачи денежных средств либо переводов на расчетный счет клиента», — отметил он.

После потери лицензии банком, вкладчику могут возместить только 1,4 млн рублей. Эти средства он получит от Агентства по страхованию вкладов. Иногда возмещение может составлять до 10 млн рублей, но обычно это касается сделок с недвижимостью или социальными и страховыми выплатами.

Ранее екатеринбуржец столкнулся с новым видом мошенничества в России. Екатеринбуржцу предоставила займ микрокредитная организация, о котором он не просил.

Вечером 21 мая мужчине не карту поступили средства в размере 15 тысяч рублей. Оказалось, что это был микрозайм от организации «Будьте богаты», работающей через сайт «Теремзайм». Россиянин посмотрел отзывы, но в них ничего похожего на его случай не нашел.