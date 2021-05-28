Уголовное дело возбудили из-за гибели ребенка от удара током в Курске

Курск, 28 мая. В связи с гибелью девятилетней девочки в Курске возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Курской области.

Девочка получила удар электротоком 26 мая во время прогулки во дворе дома, коснувшись металлического ограждения. Она умерла от полученных травм в Курской городской клинической больнице №6.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетней в результате воздействия электрического тока, то есть по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — сообщили в следственном ведомстве.

Трагедия произошла во дворе жилого дома на Станционной улице. Ребенок находился со старшим братом. После ЧП за пострадавшей девочкой прибежал отец, он попытался отвезти дочь в больницу, но их автомобиль попал в аварию. Прибывшие на место ДТП медики попытались реанимировать несовершеннолетнюю, однако их старания не принесли результата.