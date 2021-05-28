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03:53
Общество
Российские врачи рассказали об уникальной операции на «каменном» сердце
03:37
Общество
Сексолог рассказала о возможных травмах во время интима
03:36
Технологии
Дата выхода Dying Light 2 утекала в Сеть раньше официального анонса
03:36
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Команду Мальты на Евровидении заподозрили в растрате
03:33
Экономика
Объем пенсионных накоплений в ПФР приближается к рекорду
03:25
Политика
Глава Ryanair назвал «предумышленным и незаконным угоном» инцидент в Минске
03:19
Общество
Россияне не смогут попасть в Грузию через сухопутную границу
03:17
Экономика
Экономист рассказал о вероятной угрозе банковским вкладам
03:15
Общество
Авиаэксперт оценил отмену рейсов из Франции и Австрии в Москву
03:00
Общество
Эксперт поделился, в каком случае Россия и Крым смогут говорить о примирении с США
02:56
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ИКАО начала расследование инцидента с экстренной посадкой Ryanair в Минске
02:44
Общество
Иммунолог Болибок назвал оптимальные сроки вакцинации от коронавируса
02:28
Политика
Байден заявил об отставании США в сфере разработок и исследований
02:26
Политика
Турция заблокировала заявления НАТО о «практических действиях» против Белоруссии
02:19
Общество
Соучредитель BLM уходит в отставку на фоне скандала с роскошью
02:16
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В США рассказали, как снизить градус напряженности в отношениях с Россией
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Генсек ЛАГ: США несут ответственность за урегулирование конфликта в Секторе Газа

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Генсек ЛАГ: США несут ответственность за урегулирование конфликта в Секторе Газа
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 28 мая. Белому дому нужно переходить от управления конфликтами к их разрешению. Об этом заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт.

В своей статье он отметил важность того, что администрация президента США Джо Байдена посетила Ближний Восток впервые с момента, как глава Белого дома вступил в должность. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Я не из тех, кто любит винить во всех проблемах нашего региона Соединенные Штаты, но я убежден, что Вашингтон несет определенную ответственность и играет историческую роль в урегулировании старейшего конфликта на Ближнем Востоке», — отметил Абу аль-Гейт.

Он добавил, что не стоит ждать, когда конфликт между Израилем и Палестиной получит новый виток. Мирное урегулирование необходимо и странам есть на что опираться. Автор статьи считает, что израильское правительство поддерживает экстремистские организации, которые препятствуют миру.

«Администрации США и европейским правительствам необходимо определить четкую позицию в отношении этих преступных организаций и группировок, иначе вся их политическая деятельность будет поставлена ​​под сомнение. Необходимо решительно переходить от управления конфликтами к их разрешению», — подчеркнул Ахмед.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил об опережающем график выводе войск из Афганистана.

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сша израиль палестина сектор газа
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