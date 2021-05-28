Генсек ЛАГ: США несут ответственность за урегулирование конфликта в Секторе Газа

Вашингтон, 28 мая. Белому дому нужно переходить от управления конфликтами к их разрешению. Об этом заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт.

В своей статье он отметил важность того, что администрация президента США Джо Байдена посетила Ближний Восток впервые с момента, как глава Белого дома вступил в должность. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Я не из тех, кто любит винить во всех проблемах нашего региона Соединенные Штаты, но я убежден, что Вашингтон несет определенную ответственность и играет историческую роль в урегулировании старейшего конфликта на Ближнем Востоке», — отметил Абу аль-Гейт.

Он добавил, что не стоит ждать, когда конфликт между Израилем и Палестиной получит новый виток. Мирное урегулирование необходимо и странам есть на что опираться. Автор статьи считает, что израильское правительство поддерживает экстремистские организации, которые препятствуют миру.

«Администрации США и европейским правительствам необходимо определить четкую позицию в отношении этих преступных организаций и группировок, иначе вся их политическая деятельность будет поставлена ​​под сомнение. Необходимо решительно переходить от управления конфликтами к их разрешению», — подчеркнул Ахмед.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил об опережающем график выводе войск из Афганистана.