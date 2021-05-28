В России решают, как быть с электросамокатами и их водителями

Москва, 28 мая. Большие города в России столкнулись с проблемой электросамокатов. Неаккуратная езда приводит к травматичным инцидентам, и власти стремятся разрешить ситуацию.

Сервисы проката электрических самокатов пользуются большой популярностью в последние годы. Сначала они появились в Москве, но теперь есть и в других российских городах. Об этом сообщает Regnum.

Электросамокат может решить проблему мегаполисов с высокой загруженностью дорог. Однако на практике все оказалось не так хорошо. Этому компактному транспорту нет места на общественных дорогах, но при этом и на тротуары он не вписывается. После распространения проката электросамокатов участились случаи столкновений с пешеходами, причем во всех крупных городах. Поэтому региональные власти не могут не реагировать на эту ситуацию.

В Новосибирске провели опрос, который был призван выяснить, как люди относятся к самокатам. Большая часть респондентов опасается ходить по тротуарам из-за того, что их могут сбить. Еще 50,6% опрошенных недовольны тем, что ситуация с электросамокатами не регулируется законом.

В Санкт-Петербурге хотят сделать прокат по паспорту, что позволит исключить несовершеннолетних россиян из списка водителей. В Воронеже стремятся наладить диалог с пользователями самокатов. Власти надеются упорядочить работу в интересах всех сторон. В Москве вице-мэр Максим Ликсутов заявил, что водителям этого транспорта можно передвигаться по пешеходной зоне не выше средней скорости потока. Также московский департамент транспорта направил в Минтранс РФ предложения по правилам управления электросамокатами.

Ранее аналитик центра «Движение без опасности» Елена Борисенко согласилась с тем, что электросамокаты должны перемещаться по пешеходной зоне с ограниченной скоростью.