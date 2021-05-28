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28 мая 03:55
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новостей
03:53
Общество
Российские врачи рассказали об уникальной операции на «каменном» сердце
03:37
Общество
Сексолог рассказала о возможных травмах во время интима
03:36
Технологии
Дата выхода Dying Light 2 утекала в Сеть раньше официального анонса
03:36
Общество
Команду Мальты на Евровидении заподозрили в растрате
03:33
Экономика
Объем пенсионных накоплений в ПФР приближается к рекорду
03:25
Политика
Глава Ryanair назвал «предумышленным и незаконным угоном» инцидент в Минске
03:19
Общество
Россияне не смогут попасть в Грузию через сухопутную границу
03:17
Экономика
Экономист рассказал о вероятной угрозе банковским вкладам
03:15
Общество
Авиаэксперт оценил отмену рейсов из Франции и Австрии в Москву
03:00
Общество
Эксперт поделился, в каком случае Россия и Крым смогут говорить о примирении с США
02:56
Происшествия
Уголовное дело возбудили из-за гибели ребенка от удара током в Курске
02:54
Политика
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02:53
Общество
В России решают, как быть с электросамокатами и их водителями
02:53
Политика
ИКАО начала расследование инцидента с экстренной посадкой Ryanair в Минске
02:44
Общество
Иммунолог Болибок назвал оптимальные сроки вакцинации от коронавируса
02:28
Политика
Байден заявил об отставании США в сфере разработок и исследований
02:26
Политика
Турция заблокировала заявления НАТО о «практических действиях» против Белоруссии
02:19
Общество
Соучредитель BLM уходит в отставку на фоне скандала с роскошью
02:16
Политика
В США рассказали, как снизить градус напряженности в отношениях с Россией
02:08
Общество
Космическая станция ОАЭ Al Amal впервые показала корону Марса со всех сторон
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В России решают, как быть с электросамокатами и их водителями

Общество
В России решают, как быть с электросамокатами и их водителями
Пресс-служба Urent

Москва, 28 мая. Большие города в России столкнулись с проблемой электросамокатов. Неаккуратная езда приводит к травматичным инцидентам, и власти стремятся разрешить ситуацию.

Сервисы проката электрических самокатов пользуются большой популярностью в последние годы. Сначала они появились в Москве, но теперь есть и в других российских городах. Об этом сообщает Regnum.

Электросамокат может решить проблему мегаполисов с высокой загруженностью дорог. Однако на практике все оказалось не так хорошо. Этому компактному транспорту нет места на общественных дорогах, но при этом и на тротуары он не вписывается. После распространения проката электросамокатов участились случаи столкновений с пешеходами, причем во всех крупных городах. Поэтому региональные власти не могут не реагировать на эту ситуацию.

В Новосибирске провели опрос, который был призван выяснить, как люди относятся к самокатам. Большая часть респондентов опасается ходить по тротуарам из-за того, что их могут сбить. Еще 50,6% опрошенных недовольны тем, что ситуация с электросамокатами не регулируется законом.

В Санкт-Петербурге хотят сделать прокат по паспорту, что позволит исключить несовершеннолетних россиян из списка водителей. В Воронеже стремятся наладить диалог с пользователями самокатов. Власти надеются упорядочить работу в интересах всех сторон. В Москве вице-мэр Максим Ликсутов заявил, что водителям этого транспорта можно передвигаться по пешеходной зоне не выше средней скорости потока. Также московский департамент транспорта направил в Минтранс РФ предложения по правилам управления электросамокатами.

Ранее аналитик центра «Движение без опасности» Елена Борисенко согласилась с тем, что электросамокаты должны перемещаться по пешеходной зоне с ограниченной скоростью.

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прокат самокаты электросамокаты
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