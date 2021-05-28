ИКАО начала расследование инцидента с экстренной посадкой Ryanair в Минске

Оттава, 28 мая. Расследование в связи с инцидентом с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair начала Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

В документе организации говорится, что целью расследования является установление фактов произошедшего и понимания того, имело ли место какое-либо нарушение. Президент Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано призвал всех членов организации к сотрудничеству со следствием для выяснения всех фактов. Об этом сообщается в заявлении организации по итогам специального заседания.

Российские власти поддержали проведение открытого расследования инцидента с воздушным судном Ryanair на срочном заседании Международной организации гражданской авиации, рассказал представитель России в международной организации Сергей Гудков. Отмечается, что Россия выступает за расследование с точки зрения Приложения 17 к Чикагской конвенции «Безопасность и защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства», в то время как Франция и Великобритания призывают рассматривать произошедшее в Минске с точки зрения безопасности и угрозы полетов.