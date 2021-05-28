Байден заявил об отставании США в сфере разработок и исследований

Вашингтон, 28 мая. США должны занять лидирующие позиции в сферах исследований и инфраструктуры, заявил американский лидер Джо Байден, выступая в штате Огайо в четверг, 27 мая.

По его словам, план преодоления экономических последствий пандемии коронавируса закладывает фундамент новой экономики. Но стране нужно выйти на устойчивый путь более инклюзивного экономического роста и инвестировать в американских граждан.

«30 лет назад США были первыми, кто-то спорит, что вторыми, в мире (по расходам — Прим. ред.) на разработки и исследования. Где мы сейчас в этом международном соревновании? На девятом месте, а Китай — на восьмом. За эти годы Япония, Китай, Италия, Франция, ЕС объявили о значительных вложениях в инфраструктуру», — заявил Байден.

Глава государства подчеркнул, что положение страны в мире основывается на ее экономических преимуществах.

Ранее Байден заявил, что строительство трубопровода «Северный поток — 2» будет продолжено. Дальнейшее введение санкций в отношении проекта он назвал контрпродуктивным.