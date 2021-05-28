Турция заблокировала заявления НАТО о «практических действиях» против Белоруссии

Анкара, 28 мая. Турецкие власти отказались выпускать официальное сообщение Североатлантического альянса, в котором сказано о «практических действиях» в адрес Белоруссии.

Анкара воспользовалась своим правом отказать представителям группы публиковать любые практические действия против Минска. Однако Белоруссия продолжает сохранять партнерство с Альянсом.

В минувшую среду Североатлантический совет заявил, что члены НАТО требуют провести расследование по делу экстренной посадки в международном аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair, а также призвали освободить Романа Протасевича и Софию Сапегу.

Ранее стало известно, что пользователи Сети похвалили Лукашенко за ситуацию с самолетом Ryanair. Многие читатели отметили, что Западу явно не нравится, когда с ним разговаривают на его же языке.