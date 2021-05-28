Иммунолог Болибок назвал оптимальные сроки вакцинации от коронавируса

Москва, 28 мая. Май является наиболее оптимальным месяцем для вакцинации от коронавируса.

Российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радио Sputnik объяснил, что ряд экспертов в летний период ожидает падения заболеваемости COVID-19. Однако привиться лучше всего будет прямо сейчас, чтобы во время летних отпусков находиться под надежной защитой.

«Лето — пора отпусков, люди начинают перемещаться туда-сюда: дети — на каникулы, взрослые — в отпуск, пенсионеры радостно встречают младшее поколение в деревне или на даче. Число контактов значительно увеличивается», — объяснил специалист.

Он добавил, что уже привитым около полугода назад людям также следует сделать новый укол. Это же касается и тех, кто переболел COVID-19. Таким образом, получится и защититься от возможного повторного заражения, и преодолеть постковидный синдром.

Недавно переболевшим COVID-19 россиянам назвали верный способ вернуть обоняние. Оно и вкусовые ощущения возвращаются к тем переболевшим коронавирусной инфекцией пациентам, которые приняли участие в массовой вакцинации.