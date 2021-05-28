Соучредитель BLM уходит в отставку на фоне скандала с роскошью

Вашингтон, 28 мая. Соучредитель Black Lives Matter Патрисс Хан-Каллорс объявила, что покидает пост исполнительного директора движения в связи с критикой ее расточительного образа жизни.

Как сообщает New York Post, 37-летняя Хан-Каллорс, которая почти шесть лет возглавляет Фонд глобальной сети BLM, заявила, что собирается сосредоточится на телевидении и продаже книг. Пятница станет последним днем работы с Black Lives Matter.

«Я создала инфраструктуру и опору, а также необходимый фундамент. Так что время уходить уже пришло», — заявила она.

Однако американские СМИ обращают внимание, что ее отставка происходит на фоне нескольких финансовых скандалов. В конце апреля, напомним, сообщалось, что Хан-Каллорс растратила 26 тыс. долларов из фондов организации на личный отдых на курорте в Малибу. Лидер BLM «для нужд организации» арендовала один из самых дорогих отелей. Она принимала гостей на шикарном курорте под видом «саммитов» и «ежедневных собраний с вечеринками».

Незадолго до этого Хан-Каллорс подверглась резкой критике после покупки домов за несколько миллионов долларов в США. После того как New York Post опубликовало отчет о приобретении собственности, Facebook заблокировал публикацию статьи на своей платформе, что вызвало негативную реакцию консерваторов в США.

Сама же Хан-Каллорс оправдывалась тем, что сообщения о ее тратах распространяли те, кто пытался дискредитировать ее.