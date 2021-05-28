Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 мая 03:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:37
Общество
Сексолог рассказала о возможных травмах во время интима
03:36
Технологии
Дата выхода Dying Light 2 утекала в Сеть раньше официального анонса
03:36
Общество
Команду Мальты на Евровидении заподозрили в растрате
03:33
Экономика
Объем пенсионных накоплений в ПФР приближается к рекорду
03:25
Политика
Глава Ryanair назвал «предумышленным и незаконным угоном» инцидент в Минске
03:19
Общество
Россияне не смогут попасть в Грузию через сухопутную границу
03:17
Экономика
Экономист рассказал о вероятной угрозе банковским вкладам
03:15
Общество
Авиаэксперт оценил отмену рейсов из Франции и Австрии в Москву
03:00
Общество
Эксперт поделился, в каком случае Россия и Крым смогут говорить о примирении с США
02:56
Происшествия
Уголовное дело возбудили из-за гибели ребенка от удара током в Курске
02:54
Политика
Генсек ЛАГ: США несут ответственность за урегулирование конфликта в Секторе Газа
02:53
Общество
В России решают, как быть с электросамокатами и их водителями
02:53
Политика
ИКАО начала расследование инцидента с экстренной посадкой Ryanair в Минске
02:44
Общество
Иммунолог Болибок назвал оптимальные сроки вакцинации от коронавируса
02:28
Политика
Байден заявил об отставании США в сфере разработок и исследований
02:26
Политика
Турция заблокировала заявления НАТО о «практических действиях» против Белоруссии
02:19
Общество
Соучредитель BLM уходит в отставку на фоне скандала с роскошью
02:16
Политика
В США рассказали, как снизить градус напряженности в отношениях с Россией
02:08
Общество
Космическая станция ОАЭ Al Amal впервые показала корону Марса со всех сторон
02:00
Общество
Глава Ялты извинилась перед туристами и жителями за общественный транспорт города
Все новости
28 мая 03:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:37
Общество
Сексолог рассказала о возможных травмах во время интима
03:36
Технологии
Дата выхода Dying Light 2 утекала в Сеть раньше официального анонса
03:36
Общество
Команду Мальты на Евровидении заподозрили в растрате
03:33
Экономика
Объем пенсионных накоплений в ПФР приближается к рекорду
03:25
Политика
Глава Ryanair назвал «предумышленным и незаконным угоном» инцидент в Минске
03:19
Общество
Россияне не смогут попасть в Грузию через сухопутную границу
03:17
Экономика
Экономист рассказал о вероятной угрозе банковским вкладам
03:15
Общество
Авиаэксперт оценил отмену рейсов из Франции и Австрии в Москву
03:00
Общество
Эксперт поделился, в каком случае Россия и Крым смогут говорить о примирении с США
02:56
Происшествия
Уголовное дело возбудили из-за гибели ребенка от удара током в Курске
02:54
Политика
Генсек ЛАГ: США несут ответственность за урегулирование конфликта в Секторе Газа
02:53
Общество
В России решают, как быть с электросамокатами и их водителями
02:53
Политика
ИКАО начала расследование инцидента с экстренной посадкой Ryanair в Минске
02:44
Общество
Иммунолог Болибок назвал оптимальные сроки вакцинации от коронавируса
02:28
Политика
Байден заявил об отставании США в сфере разработок и исследований
02:26
Политика
Турция заблокировала заявления НАТО о «практических действиях» против Белоруссии
02:19
Общество
Соучредитель BLM уходит в отставку на фоне скандала с роскошью
02:16
Политика
В США рассказали, как снизить градус напряженности в отношениях с Россией
02:08
Общество
Космическая станция ОАЭ Al Amal впервые показала корону Марса со всех сторон
02:00
Общество
Глава Ялты извинилась перед туристами и жителями за общественный транспорт города
Все новости

Соучредитель BLM уходит в отставку на фоне скандала с роскошью

Общество
Соучредитель BLM уходит в отставку на фоне скандала с роскошью
Prt Scr twitter.com  /  @JimmyJoeYam

Вашингтон, 28 мая. Соучредитель Black Lives Matter Патрисс Хан-Каллорс объявила, что покидает пост исполнительного директора движения в связи с критикой ее расточительного образа жизни.

Как сообщает New York Post, 37-летняя Хан-Каллорс, которая почти шесть лет возглавляет Фонд глобальной сети BLM, заявила, что собирается сосредоточится на телевидении и продаже книг. Пятница станет последним днем работы с Black Lives Matter.

«Я создала инфраструктуру и опору, а также необходимый фундамент. Так что время уходить уже пришло», — заявила она.

Однако американские СМИ обращают внимание, что ее отставка происходит на фоне нескольких финансовых скандалов. В конце апреля, напомним, сообщалось, что Хан-Каллорс растратила 26 тыс. долларов из фондов организации на личный отдых на курорте в Малибу. Лидер BLM «для нужд организации» арендовала один из самых дорогих отелей. Она принимала гостей на шикарном курорте под видом «саммитов» и «ежедневных собраний с вечеринками».

Незадолго до этого Хан-Каллорс подверглась резкой критике после покупки домов за несколько миллионов долларов в США. После того как New York Post опубликовало отчет о приобретении собственности, Facebook заблокировал публикацию статьи на своей платформе, что вызвало негативную реакцию консерваторов в США.

Сама же Хан-Каллорс оправдывалась тем, что сообщения о ее тратах распространяли те, кто пытался дискредитировать ее.

Вернуться назад

сша blm хан-каллорс
Комментировать
Самое популярное
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 123566 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 80913 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Общество 42458 25 мая 2021
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 33987 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 30658 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Все новости / Общество / Соучредитель BLM уходит в отставку на фоне скандала с роскошью
Рейтинг@Mail.ru