В США рассказали, как снизить градус напряженности в отношениях с Россией

Вашингтон, 28 мая. США не могут превратить отношения Запада с Россией в дружеские, но в их силах снизить напряженность и риск войны, заявил писатель Майкл О'Хэнлон.

Военный эксперт, автор книги «Искусство войны в эпоху мира: высшая стратегия США и решительное сдерживание» в колонке для USA Today отметил, что американскому президенту Джо Байдену перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным необходима более четкая стратегия.

Отношения между странами «застряли», по словам обозревателя, в 2008 году. С тех пор США прочат Украине и Грузии членство в НАТО, однако никаких сдвигов до сих пор не наблюдается. Более того, Вашингтон таким образом только усложнил жизнь этих стран.

«Если большинство жителей Запада свои обещания Киеву и Тбилиси уже позабыли, то Владимир Путин, разумеется, нет — и предпринимает все усилия, чтобы расшатать эти страны настолько, чтобы ни на какое членство они претендовать не смогли», — пишет О'Хэнлон.

По мнению аналитика, ситуация так и не изменится, если Байден не изменит политику в отношении РФ или предложит лишь незначительные корректировки курса вроде уступки по «Северному потоку — 2». При этом он признает, что членство в Альянсе вряд ли можно назвать лучшим инструментом помощи Украине. Для США это грозит новыми военными обязательствами, которые довольно сложно будет исполнить, и обострением конфронтации с Москвой.

О'Хэнлон подчеркивает, что сегодня «пришло время для новой архитектуры безопасности для Восточной Европы». Для этого Россия и НАТО должны «взять на себя обязательство содействовать безопасности Украины, Грузии, Молдавии и других государств региона» после того, как Альянс откажется «расширяться на восток».

«Придется как-то решать проблему Крыма и разработать механизмы автономии для некоторых частей восточной Украины и северной Грузии. России предстоит вывести войска из этих стран и обеспечить проверку и подотчетность. Когда это произойдет и конфликт будет исчерпан, будут сняты соответствующие санкции против России», — заявил обозреватель.

Подводя итог, он отметил, что все это не сделает отношения США и России дружескими, но снимет риски возможной войны. Автор призывает США «к широкому взаимопониманию с Москвой», а не идти на одноразовые уступки или внушать Киеву и Тбилиси «обманчивые надежды на дальнейшее расширение НАТО».

Верховная рада Украины в 2014 году отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в конституции стремление вступить в ЕС и НАТО как основные цели внешней политики. Согласно указу президента Владимира Зеленского «О стратегии национальной безопасности Украины», базовым принципом внешней политики Украины обозначено «развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с ЕС и НАТО».