Космическая станция ОАЭ Al Amal впервые показала корону Марса со всех сторон

, 28 мая. Благодаря космической станции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), люди смогли увидеть первые фотографии Марса со всех сторон.

На сегодняшний день станция Al Amal, представляющая ОАЭ, единственная, которая в полной мере может обозреть экзосферу благодаря высокой орбите. Перед тем, как были получены фотографии Марса, станция запечатлела четыре разных изображения с помощью ультрафиолетового спектрометра. Далее полученные картинки были соединены в единое целое. Марс был виден в его центровой оси, как темный диск. В ближайшее время изучение Красной планеты продолжится.

Недавно китайская космическая станция «Тяньвэнь-1» совершила успешную посадку на территории Марса. Глава Роскосмоса поздравил коллег из Китая с этим достижением.