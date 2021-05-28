Пушков с сарказмом ответил главе Минэнерго США после критики российского газа

Москва, 28 мая. Российский сенатор Алексей Пушков не без иронии прокомментировал заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о «грязном» российском газе.

Грэнхолм на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США прокомментировала строительство российского газопровода «Северный поток — 2», напомнив, что Штаты выступают против завершения проекта.

«И я скажу от лица министерства энергетики, что одна из причин — помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, — одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле», — заявила Грэнхолм.

Далекие от реальности слова американского политика прокомментировал в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Эта дама, выдающая себя за специалиста, забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, в отличие от российского, еще и состоит из «молекул свободы». Иначе в ее оценках как министра энергетики США чего-то не хватает. Но уверен, что она так и считает. Просто сказать забыла», — написал сенатор.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от северо-западного побережья России до Германии. Против проекта активно выступают США, Украина и ряд стран ЕС. Вашингтон выступает противником «СП-2», так как хочет навязать Европе собственный сжиженный природный газ (СПГ).

Стоит отметить, что американский СПГ производится из сланцевого природного газа, добываемого методом гидроразрыва пласта (фрекинг), который является одним из самых грязных в отрасли. В Европу продукт перевозят танкерами, что также крайне негативно сказывается на экологии.

«Газпром» в 2020 году опубликовал отчет, согласно которому, выбросы парниковых газов при транспортировке российского газа по газопроводам «Северный поток» и «Турецкий поток» в три раза ниже, чем при поставках СПГ из США в Европу.