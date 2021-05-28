Литва стала лидером ЕС по заболеваемости COVID-19

Вильнюс, 28 мая. Литва вновь возглавила список европейских стран по уровню новых заражений коронавирусом. При этом растет динамика смертности.

Несмотря на то, что уровень заболеваемости немного снизился, Литва все равно остается европейским лидером по заражениям COVID-19. Об этом сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

Неделю назад показатель составил 562,83 случая на 100 тыс. жителей, а смертность — 55,83 на 1 млн. При этом брался период за последние 14 дней. Сейчас уровень заболеваемости снизился до 467,38, а летальные исходы от COVID-19 — до 58,7. По последнему значению Литва поднялась с девятого на седьмое место.

В Швеции неделю назад из 100 тыс. населения коронавирус был в 577,38 случая. Сейчас — 427,1. Упала и смертность, с 12,1 до 7,26. Замыкает тройку «лидеров» Латвия, где показатель заражений на данный момент 366. Эстония идет на девятом месте с 250,72 нового случая COVID-19. На последней позиции в списке расположилась Исландия. Там лишь десять человек из 100 тыс. болеют коронавирусом. При этом летальные исходы, как и в случае с Мальтой и Лихтенштейном, не обнаружены.

Ранее стало известно, что легкая форма коронавирусной инфекции способствует выработке антител на протяжении всей жизни.