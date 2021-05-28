При Зеленском ему ничего не будет: в Сети высмеяли сбежавшего с допроса Порошенко

Киев, 28 мая. Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос СБУ по делу о госизмене. Украинцы остались недовольны этой ситуацией.

Экс-глава Верховной рады выступает в качестве свидетеля. В самом деле фигурируют председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и депутат Тарас Козак. Об этом сообщает Regnum.

«Впрочем, я не думаю, что он боится допросов как таковых. При Зеленском ему ничего не будет, это уже ясно. А вот имидж попортить может", — написал Sleepy Bear.

Один из пользователь не понимает, зачем Порошенко сбегать от СБУ. Он и предыдущие 20 раз не приходил на допросы.

«Сейчас он оттуда еще участником АТО вернётся, будем льготы ему платить, а вы тут про допросы», — иронизирует Галина.

Еще один комментатор вспомнил, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что бывший глава уже наказан. По его мнению, чтобы кого-то наказывать, необходимо быть честным самому.

«Чего его силой притащить не могут? Дали бы уже ордер на арест, и все…» — пишет Ivan B.

Ранее пользователи соцсетей высказали негодование по поводу признания неонациста Андрея Билецкого относительно блогера Романа Протасевича.