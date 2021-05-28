Американцы усомнились в экологичности российского газа из «СП-2»

Вашингтон, 28 мая. Власти США подвергли жесткой критике экологичность газпровода «Северный поток – 2», сообщают СМИ. Американцы считают, что в России добывают самый грязный газ.

Министр эенергетики США Дженнифер Грэнхолм публично заявила, что не одобряет разрешение местных властей на достройку «Северного потока – 2». Своим мнением она поделилась в ходе слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям.

«Мы, безусловно, выступаем против этого трубопровода. И я скажу от лица Министерства энергетики, что одна из причин (помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, одна из причин заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на земле», — сказала Грэнхолм

Ранее стало известно, что «Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил. Об этом сообщил директор программы энергии и безопасности Международного Центра по налогам и инвестициям Ариэль Коэн.