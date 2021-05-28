Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 мая 02:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:19
Общество
Соучредитель BLM уходит в отставку на фоне скандала с роскошью
02:16
Политика
В США рассказали, как снизить градус напряженности в отношениях с Россией
02:08
Общество
Космическая станция ОАЭ Al Amal впервые показала корону Марса со всех сторон
02:00
Общество
Глава Ялты извинилась перед туристами и жителями за общественный транспорт города
01:55
Политика
Пушков с сарказмом ответил главе Минэнерго США после критики российского газа
01:55
Видео
О городе, который пережил наводнения, революции, блокаду
01:50
Общество
Литва стала лидером ЕС по заболеваемости COVID-19
01:49
Общество
При Зеленском ему ничего не будет: в Сети высмеяли сбежавшего с допроса Порошенко
01:48
Общество
Американцы усомнились в экологичности российского газа из «СП-2»
01:42
Общество
Аниматоры-аферисты из Сочи получили 15 суток ареста за вымогательство
01:23
Общество
Водителям дали советы по экономии денег на бензине
01:23
Общество
Найдена приятная замена бегу трусцой
01:22
Происшествия
Мертвого горбатого кита нашли на побережье Франции
01:15
Общество
Россиянам рассказали, как не «убить щитовидку» газировкой с шашлыками
01:05
Политика
Пушков поздравил Башара Асада с победой на выборах президента Сирии
01:04
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
01:00
Общество
Завершить начатое в СССР: ученые призвали повернуть северные реки для спасения Каспия
00:53
Политика
Премьер РБ обвинил ЕС в попытке создать условия для переворота в Белоруссии
00:45
Политика
Асад поблагодарил граждан Сирии за поддержку на выборах
00:42
Политика
Башар Асад одержал победу на выборах президента Сирии
Все новости
28 мая 02:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:19
Общество
Соучредитель BLM уходит в отставку на фоне скандала с роскошью
02:16
Политика
В США рассказали, как снизить градус напряженности в отношениях с Россией
02:08
Общество
Космическая станция ОАЭ Al Amal впервые показала корону Марса со всех сторон
02:00
Общество
Глава Ялты извинилась перед туристами и жителями за общественный транспорт города
01:55
Политика
Пушков с сарказмом ответил главе Минэнерго США после критики российского газа
01:55
Видео
О городе, который пережил наводнения, революции, блокаду
01:50
Общество
Литва стала лидером ЕС по заболеваемости COVID-19
01:49
Общество
При Зеленском ему ничего не будет: в Сети высмеяли сбежавшего с допроса Порошенко
01:48
Общество
Американцы усомнились в экологичности российского газа из «СП-2»
01:42
Общество
Аниматоры-аферисты из Сочи получили 15 суток ареста за вымогательство
01:23
Общество
Водителям дали советы по экономии денег на бензине
01:23
Общество
Найдена приятная замена бегу трусцой
01:22
Происшествия
Мертвого горбатого кита нашли на побережье Франции
01:15
Общество
Россиянам рассказали, как не «убить щитовидку» газировкой с шашлыками
01:05
Политика
Пушков поздравил Башара Асада с победой на выборах президента Сирии
01:04
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
01:00
Общество
Завершить начатое в СССР: ученые призвали повернуть северные реки для спасения Каспия
00:53
Политика
Премьер РБ обвинил ЕС в попытке создать условия для переворота в Белоруссии
00:45
Политика
Асад поблагодарил граждан Сирии за поддержку на выборах
00:42
Политика
Башар Асад одержал победу на выборах президента Сирии
Все новости

Американцы усомнились в экологичности российского газа из «СП-2»

Общество
Американцы усомнились в экологичности российского газа из «СП-2»
pixabay.com

Вашингтон, 28 мая. Власти США подвергли жесткой критике экологичность газпровода «Северный поток – 2», сообщают СМИ. Американцы считают, что в России добывают самый грязный газ.

Министр эенергетики США Дженнифер Грэнхолм публично заявила, что не одобряет разрешение местных властей на достройку «Северного потока – 2». Своим мнением она поделилась в ходе слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям.

«Мы, безусловно, выступаем против этого трубопровода. И я скажу от лица Министерства энергетики, что одна из причин (помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, одна из причин заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на земле», — сказала Грэнхолм

Ранее стало известно, что «Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил. Об этом сообщил директор программы энергии и безопасности Международного Центра по налогам и инвестициям Ариэль Коэн.

Вернуться назад

сша северный поток - 2 газпровод
Комментировать
Самое популярное
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 123566 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 80913 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Общество 42458 25 мая 2021
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 33987 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 30658 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Все новости / Общество / Американцы усомнились в экологичности российского газа из «СП-2»
Рейтинг@Mail.ru