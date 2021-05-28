Аниматоры-аферисты из Сочи получили 15 суток ареста за вымогательство

Сочи, 28 мая. Местные правоохранительные органы южного города смогли задержать трех молодых людей в костюме коней, вымогавших с туристов деньги. Им избрана мера пресечения в виде ареста.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и арестовали двоих мужчин, которые были в костюме коней. Буквально через несколько часов был пойман и третий преступник. Теперь аферисты-вымогатели могут получить от 5 до 15 суток ареста, сообщают СМИ. Ближайшим летом местные правоохранительные органы будут пресекать подобные возможности заработка.

Недавно россиян предупредили об участившихся случаях мошенничества с животными. Данную информацию подтвердил российский адвокат Виталий Ревзин.