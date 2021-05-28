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28 мая 02:24
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новостей
02:19
Общество
Соучредитель BLM уходит в отставку на фоне скандала с роскошью
02:16
Политика
В США рассказали, как снизить градус напряженности в отношениях с Россией
02:08
Общество
Космическая станция ОАЭ Al Amal впервые показала корону Марса со всех сторон
02:00
Общество
Глава Ялты извинилась перед туристами и жителями за общественный транспорт города
01:55
Политика
Пушков с сарказмом ответил главе Минэнерго США после критики российского газа
01:55
Видео
О городе, который пережил наводнения, революции, блокаду
01:50
Общество
Литва стала лидером ЕС по заболеваемости COVID-19
01:49
Общество
При Зеленском ему ничего не будет: в Сети высмеяли сбежавшего с допроса Порошенко
01:48
Общество
Американцы усомнились в экологичности российского газа из «СП-2»
01:42
Общество
Аниматоры-аферисты из Сочи получили 15 суток ареста за вымогательство
01:23
Общество
Водителям дали советы по экономии денег на бензине
01:23
Общество
Найдена приятная замена бегу трусцой
01:22
Происшествия
Мертвого горбатого кита нашли на побережье Франции
01:15
Общество
Россиянам рассказали, как не «убить щитовидку» газировкой с шашлыками
01:05
Политика
Пушков поздравил Башара Асада с победой на выборах президента Сирии
01:04
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
01:00
Общество
Завершить начатое в СССР: ученые призвали повернуть северные реки для спасения Каспия
00:53
Политика
Премьер РБ обвинил ЕС в попытке создать условия для переворота в Белоруссии
00:45
Политика
Асад поблагодарил граждан Сирии за поддержку на выборах
00:42
Политика
Башар Асад одержал победу на выборах президента Сирии
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Аниматоры-аферисты из Сочи получили 15 суток ареста за вымогательство

Общество
Аниматоры-аферисты из Сочи получили 15 суток ареста за вымогательство
Федеральное агентство новостей

Сочи, 28 мая. Местные правоохранительные органы южного города смогли задержать трех молодых людей в костюме коней, вымогавших с туристов деньги. Им избрана мера пресечения в виде ареста.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и арестовали двоих мужчин, которые были в костюме коней. Буквально через несколько часов был пойман и третий преступник. Теперь аферисты-вымогатели могут получить от 5 до 15 суток ареста, сообщают СМИ. Ближайшим летом местные правоохранительные органы будут пресекать подобные возможности заработка.

Недавно россиян предупредили об участившихся случаях мошенничества с животными. Данную информацию подтвердил российский адвокат Виталий Ревзин.

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полиция аниматоры кони
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