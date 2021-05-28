Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 мая 02:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:19
Общество
Соучредитель BLM уходит в отставку на фоне скандала с роскошью
02:16
Политика
В США рассказали, как снизить градус напряженности в отношениях с Россией
02:08
Общество
Космическая станция ОАЭ Al Amal впервые показала корону Марса со всех сторон
02:00
Общество
Глава Ялты извинилась перед туристами и жителями за общественный транспорт города
01:55
Политика
Пушков с сарказмом ответил главе Минэнерго США после критики российского газа
01:55
Видео
О городе, который пережил наводнения, революции, блокаду
01:50
Общество
Литва стала лидером ЕС по заболеваемости COVID-19
01:49
Общество
При Зеленском ему ничего не будет: в Сети высмеяли сбежавшего с допроса Порошенко
01:48
Общество
Американцы усомнились в экологичности российского газа из «СП-2»
01:42
Общество
Аниматоры-аферисты из Сочи получили 15 суток ареста за вымогательство
01:23
Общество
Водителям дали советы по экономии денег на бензине
01:23
Общество
Найдена приятная замена бегу трусцой
01:22
Происшествия
Мертвого горбатого кита нашли на побережье Франции
01:15
Общество
Россиянам рассказали, как не «убить щитовидку» газировкой с шашлыками
01:05
Политика
Пушков поздравил Башара Асада с победой на выборах президента Сирии
01:04
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
01:00
Общество
Завершить начатое в СССР: ученые призвали повернуть северные реки для спасения Каспия
00:53
Политика
Премьер РБ обвинил ЕС в попытке создать условия для переворота в Белоруссии
00:45
Политика
Асад поблагодарил граждан Сирии за поддержку на выборах
00:42
Политика
Башар Асад одержал победу на выборах президента Сирии
Все новости
28 мая 02:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:19
Общество
Соучредитель BLM уходит в отставку на фоне скандала с роскошью
02:16
Политика
В США рассказали, как снизить градус напряженности в отношениях с Россией
02:08
Общество
Космическая станция ОАЭ Al Amal впервые показала корону Марса со всех сторон
02:00
Общество
Глава Ялты извинилась перед туристами и жителями за общественный транспорт города
01:55
Политика
Пушков с сарказмом ответил главе Минэнерго США после критики российского газа
01:55
Видео
О городе, который пережил наводнения, революции, блокаду
01:50
Общество
Литва стала лидером ЕС по заболеваемости COVID-19
01:49
Общество
При Зеленском ему ничего не будет: в Сети высмеяли сбежавшего с допроса Порошенко
01:48
Общество
Американцы усомнились в экологичности российского газа из «СП-2»
01:42
Общество
Аниматоры-аферисты из Сочи получили 15 суток ареста за вымогательство
01:23
Общество
Водителям дали советы по экономии денег на бензине
01:23
Общество
Найдена приятная замена бегу трусцой
01:22
Происшествия
Мертвого горбатого кита нашли на побережье Франции
01:15
Общество
Россиянам рассказали, как не «убить щитовидку» газировкой с шашлыками
01:05
Политика
Пушков поздравил Башара Асада с победой на выборах президента Сирии
01:04
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
01:00
Общество
Завершить начатое в СССР: ученые призвали повернуть северные реки для спасения Каспия
00:53
Политика
Премьер РБ обвинил ЕС в попытке создать условия для переворота в Белоруссии
00:45
Политика
Асад поблагодарил граждан Сирии за поддержку на выборах
00:42
Политика
Башар Асад одержал победу на выборах президента Сирии
Все новости

Найдена приятная замена бегу трусцой

Общество
Найдена приятная замена бегу трусцой
pixabay.com  /  PD

Лондон, 28 мая. Американские ученые преподнесли хорошую новость тем, кто ненавидит бегать: горячая ванна может быть не менее полезной для здоровья.

Как сообщает The Sun, как и во время бега трусцой, ванна повышает температуру тела и частоту сердечных сокращений. Предполагается, что все это может положительно сказаться на здоровье и даже облегчить течение некоторых болезней.

Кандидат наук британского Университета Ковентри Чарльз Джеймс Стюард считает, что в будущем теплую ванну пациентам будут прописывать врачи.

«Многие люди не хотят выполнять физические упражнения из-за недостатка времени и мотивации. А для тех, кто уже в возрасте или страдает хроническими заболеваниями, упражнения также могут вызывать боль, что по очевидным причинам ограничивает их дальнейшее развитие. Поэтому нужно найти альтернативные стратегии улучшения здоровья, которым люди будут следовать», — подчеркнул Стюард.

В поисках решения он проанализировал схожесть влияния на организм теплой ванны и бега, и, по его словам, «доказательства пока многообещающие». Согласно выводам Стюарда, регулярное посещение сауны или купание в гидромассажной ванне действительно может принести пользу для здоровья аналогичную аэробным упражнениям с низкой и умеренной интенсивностью, таким как ходьба, бег трусцой и езда на велосипеде.

Упражнения и тепловая терапия способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы за счет сопоставимого улучшения физической формы, здоровья кровеносных сосудов, артериального давления и уровня глюкозы. Однако, подчеркивает ученый, нужно помнить, что ванна никак не влияет на потерю веса.

Согласно результатам исследования, у финских мужчин среднего возраста, принимавших сауну до семи раз в неделю, сердечно-сосудистые заболевания снизились на 50%. У них также снизился риск деменции.

«Прежде чем вы подумаете об отмене членства в тренажерном зале и вложении сбережений в джакузи, знайте, что обычные сауны или бани не могут воспроизвести все преимущества тренировок для здоровья, такие как потеря жира и увеличение мышечной массы», — подчеркнул Стюард.

Ранее ученые Йельского университета сообщили, что простой тест с ладонью и большим пальцем может помочь предупредить о риске скрытой аневризмы аорты, от которой ежегодно умирают тысячи человек. Тест очень прост: поднимая одну руку и держа ладонь ровной, пациент сгибает большой палец, насколько это возможно, поперек ладони. Если большой палец выходит за дальний край плоской ладони, у пациента может быть скрытая аневризма.

Авторы исследования настаивают на включении этого теста в стандартные медицинские осмотры пациентов, особенно тех, у кого в семейном анамнезе есть аневризма аорты.

Вернуться назад

здоровье бег зож
Комментировать
Самое популярное
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 123566 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 80913 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Общество 42458 25 мая 2021
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 33987 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 30658 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Все новости / Общество / Найдена приятная замена бегу трусцой
Рейтинг@Mail.ru