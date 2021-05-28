Мертвого горбатого кита нашли на побережье Франции

Марсель, 28 мая. Горбатый кит был найден мертвым в среду на пляже вдоль Средиземного моря на юге Франции, что, по словам экспертов, является редким инцидентом.

Тушу погибшего млекопитающего обнаружили отдыхающие приморского города Ла-Гран-Мотт на французском пляже Карнон. Семиметрового кита подняли при помощи экскаватора и увезли на экспертизу. Специалистам предстоит установить причину смерти морского животного, сообщает France 24.

Горбатые киты обычно не встречаются в Средиземном море. Их естественная среда Тихий океан.

Несколько недель назад СМИ сообщили о голодающем сером ките, затерявшемся в Средиземном море. Его видели у побережья Майорки, Испания.

Ранее ФАН опубликовал необычные кадры, запечатлевшие кита неподалеку от полуострова Средний в Мурманской области. Млекопитающие часто приплывают к людям в Баренцевом море.