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28 мая 02:23
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новостей
02:19
Общество
Соучредитель BLM уходит в отставку на фоне скандала с роскошью
02:16
Политика
В США рассказали, как снизить градус напряженности в отношениях с Россией
02:08
Общество
Космическая станция ОАЭ Al Amal впервые показала корону Марса со всех сторон
02:00
Общество
Глава Ялты извинилась перед туристами и жителями за общественный транспорт города
01:55
Политика
Пушков с сарказмом ответил главе Минэнерго США после критики российского газа
01:55
Видео
О городе, который пережил наводнения, революции, блокаду
01:50
Общество
Литва стала лидером ЕС по заболеваемости COVID-19
01:49
Общество
При Зеленском ему ничего не будет: в Сети высмеяли сбежавшего с допроса Порошенко
01:48
Общество
Американцы усомнились в экологичности российского газа из «СП-2»
01:42
Общество
Аниматоры-аферисты из Сочи получили 15 суток ареста за вымогательство
01:23
Общество
Водителям дали советы по экономии денег на бензине
01:23
Общество
Найдена приятная замена бегу трусцой
01:22
Происшествия
Мертвого горбатого кита нашли на побережье Франции
01:15
Общество
Россиянам рассказали, как не «убить щитовидку» газировкой с шашлыками
01:05
Политика
Пушков поздравил Башара Асада с победой на выборах президента Сирии
01:04
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
01:00
Общество
Завершить начатое в СССР: ученые призвали повернуть северные реки для спасения Каспия
00:53
Политика
Премьер РБ обвинил ЕС в попытке создать условия для переворота в Белоруссии
00:45
Политика
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00:42
Политика
Башар Асад одержал победу на выборах президента Сирии
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Мертвого горбатого кита нашли на побережье Франции

Происшествия
Мертвого горбатого кита нашли на побережье Франции
pixabay.com

Марсель, 28 мая. Горбатый кит был найден мертвым в среду на пляже вдоль Средиземного моря на юге Франции, что, по словам экспертов, является редким инцидентом.

Тушу погибшего млекопитающего обнаружили отдыхающие приморского города Ла-Гран-Мотт на французском пляже Карнон. Семиметрового кита подняли при помощи экскаватора и увезли на экспертизу. Специалистам предстоит установить причину смерти морского животного, сообщает France 24.

Горбатые киты обычно не встречаются в Средиземном море. Их естественная среда Тихий океан.

Несколько недель назад СМИ сообщили о голодающем сером ките, затерявшемся в Средиземном море. Его видели у побережья Майорки, Испания.

Ранее ФАН опубликовал необычные кадры, запечатлевшие кита неподалеку от полуострова Средний в Мурманской области. Млекопитающие часто приплывают к людям в Баренцевом море.

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франция марсель средиземное море кит
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