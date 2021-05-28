Россиянам рассказали, как не «убить щитовидку» газировкой с шашлыками

Москва, 28 мая. Роспотребнадзор дал рекомендации по правильному приготовлению мяса на огне, которое сильное не навредит организму и посоветовал отказаться от газировки.

Эксперты ведомства в беседе с «Известиями» рассказали, что ежегодно в мире количество страдающих от заболеваний щитовидной железы людей увеличивается на 5%. Россия относится к районам йодного дефицита, что только усугубляет проблему. С приходом лета люди начинают употреблять довольно вредные для эндокринной системы продукты.

Для профилактики болезней в этой области нужно обеспечить достаточное поступление йода в организм, вести здоровый образ жизни и снизить стрессовые нагрузки. Не лишним будет регулярное прохождение ультразвукового обследования и анализ на тиреотропный гормон.

Также очень важно правильное питание, включающее белки, полезные правильные жиры, овощи и фрукты. Сильного вреда разовое приготовление жирного шашлыка не принесет, однако есть и более здоровые варианты еды на природе. Например, сделать его можно из птицы или рыбы. Для гарнира подойдут овощи. Нужно употреблять и достаточное количество жидкости. Предпочесть сладкой газировке лучше обычную воду.

Вместе с этим ничего хорошего не принесет и ежедневное поедание мороженного. Его лучше заменить на сладкие сезонные фрукты и ягоды.

Недавно пользователям Сети рассказали рецепт приготовления сочного шашлыка. Автор привез его с Кавказа.