Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 мая 02:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:19
Общество
Соучредитель BLM уходит в отставку на фоне скандала с роскошью
02:16
Политика
В США рассказали, как снизить градус напряженности в отношениях с Россией
02:08
Общество
Космическая станция ОАЭ Al Amal впервые показала корону Марса со всех сторон
02:00
Общество
Глава Ялты извинилась перед туристами и жителями за общественный транспорт города
01:55
Политика
Пушков с сарказмом ответил главе Минэнерго США после критики российского газа
01:55
Видео
О городе, который пережил наводнения, революции, блокаду
01:50
Общество
Литва стала лидером ЕС по заболеваемости COVID-19
01:49
Общество
При Зеленском ему ничего не будет: в Сети высмеяли сбежавшего с допроса Порошенко
01:48
Общество
Американцы усомнились в экологичности российского газа из «СП-2»
01:42
Общество
Аниматоры-аферисты из Сочи получили 15 суток ареста за вымогательство
01:23
Общество
Водителям дали советы по экономии денег на бензине
01:23
Общество
Найдена приятная замена бегу трусцой
01:22
Происшествия
Мертвого горбатого кита нашли на побережье Франции
01:15
Общество
Россиянам рассказали, как не «убить щитовидку» газировкой с шашлыками
01:05
Политика
Пушков поздравил Башара Асада с победой на выборах президента Сирии
01:04
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
01:00
Общество
Завершить начатое в СССР: ученые призвали повернуть северные реки для спасения Каспия
00:53
Политика
Премьер РБ обвинил ЕС в попытке создать условия для переворота в Белоруссии
00:45
Политика
Асад поблагодарил граждан Сирии за поддержку на выборах
00:42
Политика
Башар Асад одержал победу на выборах президента Сирии
Все новости
28 мая 02:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:19
Общество
Соучредитель BLM уходит в отставку на фоне скандала с роскошью
02:16
Политика
В США рассказали, как снизить градус напряженности в отношениях с Россией
02:08
Общество
Космическая станция ОАЭ Al Amal впервые показала корону Марса со всех сторон
02:00
Общество
Глава Ялты извинилась перед туристами и жителями за общественный транспорт города
01:55
Политика
Пушков с сарказмом ответил главе Минэнерго США после критики российского газа
01:55
Видео
О городе, который пережил наводнения, революции, блокаду
01:50
Общество
Литва стала лидером ЕС по заболеваемости COVID-19
01:49
Общество
При Зеленском ему ничего не будет: в Сети высмеяли сбежавшего с допроса Порошенко
01:48
Общество
Американцы усомнились в экологичности российского газа из «СП-2»
01:42
Общество
Аниматоры-аферисты из Сочи получили 15 суток ареста за вымогательство
01:23
Общество
Водителям дали советы по экономии денег на бензине
01:23
Общество
Найдена приятная замена бегу трусцой
01:22
Происшествия
Мертвого горбатого кита нашли на побережье Франции
01:15
Общество
Россиянам рассказали, как не «убить щитовидку» газировкой с шашлыками
01:05
Политика
Пушков поздравил Башара Асада с победой на выборах президента Сирии
01:04
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
01:00
Общество
Завершить начатое в СССР: ученые призвали повернуть северные реки для спасения Каспия
00:53
Политика
Премьер РБ обвинил ЕС в попытке создать условия для переворота в Белоруссии
00:45
Политика
Асад поблагодарил граждан Сирии за поддержку на выборах
00:42
Политика
Башар Асад одержал победу на выборах президента Сирии
Все новости

Водителям дали советы по экономии денег на бензине

Общество
Водителям дали советы по экономии денег на бензине
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 28 мая. Знание нескольких важных правил позволит экономить на бензине в условиях постоянно дорожающего топлива. Об этом заявил экономический эксперт Роман Алеев.

Важно следить за технической исправностью автомобиля и отсутствием протечек топлива. Потребление бензина также зависит от давления шин: чем меньше они накачаны, тем выше нагрузка на двигатель, который потребляет больше топлива. Об этом информирует агентство «Прайм».

Заправляться бензином стоит на надежных заправках. По словам специалиста, помочь сэкономить средства также можно, разгрузив свое авто от лишнего веса, например, убрав багажник на крыше.

Цена на бензин и дизельное топливо в России с 10 по 16 мая 2021 года в среднем выросла в стране на 2 копейки. Марка Аи-92 подорожала на 2 копейки. Бензин марки Аи-95 вырос в цене за тот же период всего на 1 копейку.

Вернуться назад

эксперт авто бензин
Комментировать
Самое популярное
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 123566 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 80913 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Общество 42458 25 мая 2021
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 33987 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 30658 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Все новости / Общество / Водителям дали советы по экономии денег на бензине
Рейтинг@Mail.ru