Водителям дали советы по экономии денег на бензине

Москва, 28 мая. Знание нескольких важных правил позволит экономить на бензине в условиях постоянно дорожающего топлива. Об этом заявил экономический эксперт Роман Алеев.

Важно следить за технической исправностью автомобиля и отсутствием протечек топлива. Потребление бензина также зависит от давления шин: чем меньше они накачаны, тем выше нагрузка на двигатель, который потребляет больше топлива. Об этом информирует агентство «Прайм».

Заправляться бензином стоит на надежных заправках. По словам специалиста, помочь сэкономить средства также можно, разгрузив свое авто от лишнего веса, например, убрав багажник на крыше.

Цена на бензин и дизельное топливо в России с 10 по 16 мая 2021 года в среднем выросла в стране на 2 копейки. Марка Аи-92 подорожала на 2 копейки. Бензин марки Аи-95 вырос в цене за тот же период всего на 1 копейку.