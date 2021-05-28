Пушков поздравил Башара Асада с победой на выборах президента Сирии

Москва, 28 мая. Победа Башара Асада на президентских выборах в Сирии является итогом стойкости духа, который показал политик и его окружение, заявил сенатор Алексей Пушков.

Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Избирательные участки были открыты с семи утра до полуночи, при этом на протяжении всего дня отмечалась высокая явка. Сирийцы выбирали из трех кандидатур: действующего государственного лидера Башара Асада, юриста Махмуда Мерии и бывшего министра по делам парламента Абдаллы Саллюма Абдаллы.

«Башар Асад уверенно победил на президентских выборах в Сирии. Это закономерный итог той силы духа и стойкости, который показали он сам и близкие к нему руководители Сирии в навязанной ей ожесточенной и кровавой 9-летней гражданской войне», — написал в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Он рассказал, что лично встречался с Асадом в Дамаске в феврале 2012 года будучи тогда главой комитета Госдумы по международным делам. Тогда гражданская война в Сирии только начиналась, и боевики обстреливали пригороды столицы и дорогу на аэропорт.

«Асад был полон решимости вести борьбу, он не колебался ни минуты. Сирия под его началом выдержала колоссальное давление. В сентябре 2015 года оно достигло критической точки: боевики ИГИЛ1 и джихадисты из «Джебхат-ан-Нусры» (запрещенные в РФ террористические организации) приближались к Дамаску с трех направлений. И тогда на помощь пришла Россия», — пишет сенатор.

Напомним, 30 сентября 2015 года по решению президента РФ Владимира Путина и с одобрения Совета Федерации началась военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов ИГ1. При поддержке российских военных Сирийской правительственной армии удалось восстановить контроль над основной частью страны. 11 декабря 2017 года президент заявил, что основная задача российской группировки в САР выполнена, и распорядился вывести значительную часть войск. В Сирии действуют база ВКС РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Сирия продолжает получать российскую гуманитарную помощь.

Свидетелями высокого уровня организации президентских выборов 26 мая стали корреспонденты ФАН, которые посетили сирийский город Дума и пообщались с избирателями.

1 Организация запрещена на территории РФ.