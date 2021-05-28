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Башар Асад одержал победу на выборах президента Сирии
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28 мая 02:23
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новостей
02:19
Общество
Соучредитель BLM уходит в отставку на фоне скандала с роскошью
02:16
Политика
В США рассказали, как снизить градус напряженности в отношениях с Россией
02:08
Общество
Космическая станция ОАЭ Al Amal впервые показала корону Марса со всех сторон
02:00
Общество
Глава Ялты извинилась перед туристами и жителями за общественный транспорт города
01:55
Политика
Пушков с сарказмом ответил главе Минэнерго США после критики российского газа
01:55
Видео
О городе, который пережил наводнения, революции, блокаду
01:50
Общество
Литва стала лидером ЕС по заболеваемости COVID-19
01:49
Общество
При Зеленском ему ничего не будет: в Сети высмеяли сбежавшего с допроса Порошенко
01:48
Общество
Американцы усомнились в экологичности российского газа из «СП-2»
01:42
Общество
Аниматоры-аферисты из Сочи получили 15 суток ареста за вымогательство
01:23
Общество
Водителям дали советы по экономии денег на бензине
01:23
Общество
Найдена приятная замена бегу трусцой
01:22
Происшествия
Мертвого горбатого кита нашли на побережье Франции
01:15
Общество
Россиянам рассказали, как не «убить щитовидку» газировкой с шашлыками
01:05
Политика
Пушков поздравил Башара Асада с победой на выборах президента Сирии
01:04
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
01:00
Общество
Завершить начатое в СССР: ученые призвали повернуть северные реки для спасения Каспия
00:53
Политика
Премьер РБ обвинил ЕС в попытке создать условия для переворота в Белоруссии
00:45
Политика
Асад поблагодарил граждан Сирии за поддержку на выборах
00:42
Политика
Башар Асад одержал победу на выборах президента Сирии
Все новости

Пушков поздравил Башара Асада с победой на выборах президента Сирии

Политика
Пушков поздравил Башара Асада с победой на выборах президента Сирии
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 мая. Победа Башара Асада на президентских выборах в Сирии является итогом стойкости духа, который показал политик и его окружение, заявил сенатор Алексей Пушков.

Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Избирательные участки были открыты с семи утра до полуночи, при этом на протяжении всего дня отмечалась высокая явка. Сирийцы выбирали из трех кандидатур: действующего государственного лидера Башара Асада, юриста Махмуда Мерии и бывшего министра по делам парламента Абдаллы Саллюма Абдаллы.

«Башар Асад уверенно победил на президентских выборах в Сирии. Это закономерный итог той силы духа и стойкости, который показали он сам и близкие к нему руководители Сирии в навязанной ей ожесточенной и кровавой 9-летней гражданской войне», — написал в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Он рассказал, что лично встречался с Асадом в Дамаске в феврале 2012 года будучи тогда главой комитета Госдумы по международным делам. Тогда гражданская война в Сирии только начиналась, и боевики обстреливали пригороды столицы и дорогу на аэропорт.

«Асад был полон решимости вести борьбу, он не колебался ни минуты. Сирия под его началом выдержала колоссальное давление. В сентябре 2015 года оно достигло критической точки: боевики ИГИЛ1 и джихадисты из «Джебхат-ан-Нусры» (запрещенные в РФ террористические организации) приближались к Дамаску с трех направлений. И тогда на помощь пришла Россия», — пишет сенатор.

Напомним, 30 сентября 2015 года по решению президента РФ Владимира Путина и с одобрения Совета Федерации началась военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов ИГ1. При поддержке российских военных Сирийской правительственной армии удалось восстановить контроль над основной частью страны. 11 декабря 2017 года президент заявил, что основная задача российской группировки в САР выполнена, и распорядился вывести значительную часть войск. В Сирии действуют база ВКС РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Сирия продолжает получать российскую гуманитарную помощь.

Свидетелями высокого уровня организации президентских выборов 26 мая стали корреспонденты ФАН, которые посетили сирийский город Дума и пообщались с избирателями.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Башар Асад Сирия выборы асад пушков
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