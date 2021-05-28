Премьер РБ обвинил ЕС в попытке создать условия для переворота в Белоруссии

Москва, 28 мая. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что ЕС решил применить против Минска секторальные санкции, чтобы обрушить экономику и создать условия для госпереворота.

На встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным Головченко сообщил, что в качестве точек давления западными странами рассматриваются отрасли белорусской экономики, которые вносят в ВВП страны весомый вклад. Премьер Республики Беларусь считает, что в проект санкционного пакета попадут экспорт удобрений и транзит газа из России.

«При этом хочу подчеркнуть, что заодно хотят «укусить» и Россию», — цитирует Головченко РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о подготовке Запада к «броску на восток», сообщает «Царьград». По его словам, в Москве знают о таких планах и принимают соответствующие меры.