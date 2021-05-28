Вашингтон, 28 мая. Арктика остается в центре внимания Пентагона, который в последние годы активизировал подготовку и исследования в этом регионе, пишет в четверг National Interest.

Обозреватель американского издания Крис Осборн, бывший сотрудник Пентагона, напоминает читателям, что по мере таяния льда в Арктике открываются новые водные пути, создавая новые стратегические возможности для многих стран, которые сейчас усиливают свой интерес к региону.

«Конечно, никто не хочет открывать огонь из стрелкового оружия в непосредственной близости от белых медведей и пингвинов, но многие военные по всему миру значительно усиливают подготовку своих войск в Арктике», — отметил Осборн.

Пентагон ставит Арктику в центр своего внимания. За последние годы арктическая военная стратегия неоднократно переписывалась и редактировалась. Не так давно подразделения Корпуса морской пехоты США завершили амбициозные арктические боевые учения с норвежскими военными под названием Exercise Reindeer II. Морская пехота развернула силы вместе с норвежской бригадой «Север» для улучшения оперативной совместимости и совершенствования совместной тактики ведения войны в холодную погоду.

«Морские пехотинцы и матросы научились выживать и сражаться в начале арктической зимы», — говорится в отчете Корпуса морской пехоты.

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Военный союз США и Норвегии в Арктике может иметь большое значение с точки зрения заинтересованности Пентагона в противодействии видимым и хорошо известным достижениям России в этом регионе. Россия, подчеркивает американский обозреватель, не только владеет большим количеством ледоколов, но и работает на Северном морском пути.

«Россия построила военные базы в Арктике, а также провела большое количество операций по патрулированию и обучению в регионе, серию маневров, которые только усилили подготовку США к значительному усилению активности в Арктике, чтобы уравновесить стратегическое влияние», — отметил Осборн.

ВМС США обновили свою арктическую дорожную карту и призвали к новому уровню научных и технологических исследований по созданию устойчивых к погодным условиям систем вооружений. Управление военно-морских исследований (ONR) и другие обслуживающие организации изучают способы создания оружия, датчиков и корпусов кораблей, способных эффективно функционировать при чрезвычайно низких температурах.

Все это становится все более актуальным для Пентагона в последние годы, учитывая тревожные темпы таяния льда, выявленные экспертами по Арктике и климату. Считалось, что к 2030-м годам американские военные должны будут действовать гораздо активнее в Арктике, однако темпы открытия новых водных путей из-за потепления воды и таяния льда вызвали у ВМС США необходимость ускорить работу в регионе. По мере того, как вода нагревается и лед тает, в Арктике открываются новые водные пути, создавая новые стратегические возможности для многих стран, которые сейчас увеличивают свой интерес к оказанию влияния из Арктики или внутри нее, резюмировал эксперт.

Ранее обозреватель немецкой газеты Die Welt констатировал, что Россия вновь опередила другие страны в освоении Арктики. Международные эксперты уверены, что РФ сможет еще больше усилить контроль над новыми областями богатого природными ресурсами арктического региона. Автор отметил, что Вашингтон упрекает Москву в «милитаризации» Арктики, но у самого Белого дома на данный момент нет четкой концепции, как можно было бы помешать РФ.