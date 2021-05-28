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00:45
Политика
Асад поблагодарил граждан Сирии за поддержку на выборах
00:42
Политика
Башар Асад одержал победу на выборах президента Сирии
00:40
Политика
Американские СМИ гадают, готовы ли США к первой арктической войне
00:39
Общество
Французские таможенные службы усилят контроль для граждан Великобритании с 31 мая
00:31
Политика
Кулеба считает угрозой для Украины сближение Москвы и Минска
00:27
Экономика
Треть россиян ожидает ухудшения экономической ситуации в РФ
00:22
Общество
МЧС сообщило жителям Москвы о сильном дожде, грозе и ветре
00:22
Общество
Ученые доказали связь повышенного холестерина с деменцией
00:13
Политика
Глава Ryanair назвал «предумышленным и незаконным угоном» инцидент в Минске
00:12
Происшествия
Три человека пропали без вести после столкновения грузовых судов у Японии
00:11
Политика
Россия может разрешить прилет рейсов в обход Белоруссии из Европы
00:04
Общество
Минниханов предложил ввести ограничение для детей на доступ к компьютерным играм
00:00
Общество
Студент из Сербии сказал, чем его удивил Крым и что о полуострове думают в его стране
23:50
Политика
Россия выступила за организацию расследования ситуации с самолетом Ryanair
23:40
Армия
NI оценил ядерный потенциал России
23:33
Общество
Канцлер Германии сообщил о 13 млн привившихся от коронавируса в ФРГ
23:05
Общество
Простой секундный тест поможет диагностировать смертельное заболевание 
23:00
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова поздравила петербуржцев с Днем города
22:59
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Французские таможенные службы усилят контроль для граждан Великобритании с 31 мая

Общество
Французские таможенные службы усилят контроль для граждан Великобритании с 31 мая
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Париж, 28 мая. Французские пограничные службы в ближайшее время усилят контроль для въезжающих в страну британцев в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сообщают местные власти.

Усиленный контроль на границе начнется с 31 мая этого года. Новые правила, помимо граждан Великобритании, будут действовать для всех жителей стран, которые не входят в состав Европейского союза.

Кроме того, людям, собирающимся пересечь границу, нужно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус в течение 48 часов. Также человек должен пройти обязательную семидневную самоизоляцию.

Ранее стало известно, что ученые нашли новый опасный штамм коронавируса. Переносчиком заболевания могли стать собаки.

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франция ес новые правила коронавирус
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