Французские таможенные службы усилят контроль для граждан Великобритании с 31 мая

Париж, 28 мая. Французские пограничные службы в ближайшее время усилят контроль для въезжающих в страну британцев в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сообщают местные власти.

Усиленный контроль на границе начнется с 31 мая этого года. Новые правила, помимо граждан Великобритании, будут действовать для всех жителей стран, которые не входят в состав Европейского союза.

Кроме того, людям, собирающимся пересечь границу, нужно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус в течение 48 часов. Также человек должен пройти обязательную семидневную самоизоляцию.

Ранее стало известно, что ученые нашли новый опасный штамм коронавируса. Переносчиком заболевания могли стать собаки.