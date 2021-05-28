Кулеба считает угрозой для Украины сближение Москвы и Минска

Киев, 28 мая. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал угрозой для своей страны сближение России и Белоруссии.

Кулеба считает, что такое сближение Россия будет использовать для «наращивания агрессии» против Украины. Он отметил, что Украине нужно заботиться о своей национальной безопасности. Об этом глава украинского МИД заявил телеканалу «1+1».

«Возможно, это завершится поглощением Россией Белоруссии», — сказал он.

Позиция президента Белоруссии, по мнению Кулебы, не позволяет «строить с ним какие-либо отношения». Глава МИД также выразил мнение, что действия белорусского лидера приближают республику к России.

Ранее эксперт указал, как Крым и Белоруссия могут наладить отношения из-за действий Запада. Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов после инцидента 23 мая с самолетом Ryanair в Минске и решения Евросоюза запретить белорусской авиации летать над территорией ЕС заявил, что воздушная блокада Белоруссии стала еще одним поводом открыть прямое авиасообщение Минск — Симферополь.