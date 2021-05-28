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28 мая 00:52
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новостей
00:45
Политика
Асад поблагодарил граждан Сирии за поддержку на выборах
00:42
Политика
Башар Асад одержал победу на выборах президента Сирии
00:40
Политика
Американские СМИ гадают, готовы ли США к первой арктической войне
00:39
Общество
Французские таможенные службы усилят контроль для граждан Великобритании с 31 мая
00:31
Политика
Кулеба считает угрозой для Украины сближение Москвы и Минска
00:27
Экономика
Треть россиян ожидает ухудшения экономической ситуации в РФ
00:22
Общество
МЧС сообщило жителям Москвы о сильном дожде, грозе и ветре
00:22
Общество
Ученые доказали связь повышенного холестерина с деменцией
00:13
Политика
Глава Ryanair назвал «предумышленным и незаконным угоном» инцидент в Минске
00:12
Происшествия
Три человека пропали без вести после столкновения грузовых судов у Японии
00:11
Политика
Россия может разрешить прилет рейсов в обход Белоруссии из Европы
00:04
Общество
Минниханов предложил ввести ограничение для детей на доступ к компьютерным играм
00:00
Общество
Студент из Сербии сказал, чем его удивил Крым и что о полуострове думают в его стране
23:50
Политика
Россия выступила за организацию расследования ситуации с самолетом Ryanair
23:40
Армия
NI оценил ядерный потенциал России
23:33
Общество
Канцлер Германии сообщил о 13 млн привившихся от коронавируса в ФРГ
23:05
Общество
Простой секундный тест поможет диагностировать смертельное заболевание 
23:00
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова поздравила петербуржцев с Днем города
22:59
Общество
Минниханов заявил о высоком уровне безопасности в Татарстане
22:45
Политика
МИД Украины: Киев не станет вмешиваться во внутренние дела Минска
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Асад поблагодарил граждан Сирии за поддержку на выборах

Политика
Асад поблагодарил граждан Сирии за поддержку на выборах
wikipedia.org  /  Ammar Abd Rabbo/CCA-SA 3.0

Дамаск, 28 мая. Победивший на выборах президента Сирии Башар Асад поблагодарил сограждан за свою победу.

Действующий глава государства заявил, что новый период строительства Сирии начнется уже скоро. По его словам, она станет такой, какой и должна быть.

«Спасибо всем сирийцам за их высокие чувства патриотизма и заметное участие в этом народном волеизъявлении», — заявил он.

Президент также почтил память погибших сирийцев и пожелал выздоровления раненым. Асад отметил, что если не они, то Сирии бы «не осталось».

Накануне стало известно, что Асад набрал 95,1% голосов. Об этом сообщил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг.

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Башар Асад Сирия выборы
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