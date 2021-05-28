Асад поблагодарил граждан Сирии за поддержку на выборах

Дамаск, 28 мая. Победивший на выборах президента Сирии Башар Асад поблагодарил сограждан за свою победу.

Действующий глава государства заявил, что новый период строительства Сирии начнется уже скоро. По его словам, она станет такой, какой и должна быть.

«Спасибо всем сирийцам за их высокие чувства патриотизма и заметное участие в этом народном волеизъявлении», — заявил он.

Президент также почтил память погибших сирийцев и пожелал выздоровления раненым. Асад отметил, что если не они, то Сирии бы «не осталось».

Накануне стало известно, что Асад набрал 95,1% голосов. Об этом сообщил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг.