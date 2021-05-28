Треть россиян ожидает ухудшения экономической ситуации в РФ

Москва, 28 мая. Россияне стали с большим оптимизмом относиться к будущему российской экономики, чем в прошлом году. Однако число скептиков все еще превышает тех, кто верит, что ситуация улучшится.

В опросе холдинга «Ромир» приняли участие порядка 1,5 тыс. россиян по всей стране. Согласно результатам социологического исследования, которые приводит РБК, с оптимизмом на экономическую ситуацию в России смотрят 22% респондентов. Ухудшения экономической ситуации ожидают примерно треть (34%) россиян.

Согласно данным, доля «оптимистов» возросла по сравнению с 2020 годом. Тогда из-за пандемии коронавируса лишь 15% участников опроса дали позитивную оценку перспективам российской экономики.

Число «пессимистов» сократилось почти в два раза: в 2020 году негативно о перспективах экономики в РФ высказались 64% опрошенных.

В начале мая в ходе опроса россияне назвали необходимую им для счастья сумму денег: в среднем им нужно 173 тыс. рублей в месяц. Согласно результатам исследования, мужчинам для счастья в среднем нужно больше денег, чем женщинам. При этом, самое «дорогое» счастье у жителей Москвы — 224 тыс. рублей в месяц, во Владивостоке — 200 тыс., в Петербурге — 183 тыс.