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новостей
00:45
Политика
Асад поблагодарил граждан Сирии за поддержку на выборах
00:42
Политика
Башар Асад одержал победу на выборах президента Сирии
00:40
Политика
Американские СМИ гадают, готовы ли США к первой арктической войне
00:39
Общество
Французские таможенные службы усилят контроль для граждан Великобритании с 31 мая
00:31
Политика
Кулеба считает угрозой для Украины сближение Москвы и Минска
00:27
Экономика
Треть россиян ожидает ухудшения экономической ситуации в РФ
00:22
Общество
МЧС сообщило жителям Москвы о сильном дожде, грозе и ветре
00:22
Общество
Ученые доказали связь повышенного холестерина с деменцией
00:13
Политика
Глава Ryanair назвал «предумышленным и незаконным угоном» инцидент в Минске
00:12
Происшествия
Три человека пропали без вести после столкновения грузовых судов у Японии
00:11
Политика
Россия может разрешить прилет рейсов в обход Белоруссии из Европы
00:04
Общество
Минниханов предложил ввести ограничение для детей на доступ к компьютерным играм
00:00
Общество
Студент из Сербии сказал, чем его удивил Крым и что о полуострове думают в его стране
23:50
Политика
Россия выступила за организацию расследования ситуации с самолетом Ryanair
23:40
Армия
NI оценил ядерный потенциал России
23:33
Общество
Канцлер Германии сообщил о 13 млн привившихся от коронавируса в ФРГ
23:05
Общество
Простой секундный тест поможет диагностировать смертельное заболевание 
23:00
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова поздравила петербуржцев с Днем города
22:59
Общество
Минниханов заявил о высоком уровне безопасности в Татарстане
22:45
Политика
МИД Украины: Киев не станет вмешиваться во внутренние дела Минска
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Треть россиян ожидает ухудшения экономической ситуации в РФ

Экономика
Треть россиян ожидает ухудшения экономической ситуации в РФ
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 28 мая. Россияне стали с большим оптимизмом относиться к будущему российской экономики, чем в прошлом году. Однако число скептиков все еще превышает тех, кто верит, что ситуация улучшится.

В опросе холдинга «Ромир» приняли участие порядка 1,5 тыс. россиян по всей стране. Согласно результатам социологического исследования, которые приводит РБК, с оптимизмом на экономическую ситуацию в России смотрят 22% респондентов. Ухудшения экономической ситуации ожидают примерно треть (34%) россиян.

Согласно данным, доля «оптимистов» возросла по сравнению с 2020 годом. Тогда из-за пандемии коронавируса лишь 15% участников опроса дали позитивную оценку перспективам российской экономики.

Число «пессимистов» сократилось почти в два раза: в 2020 году негативно о перспективах экономики в РФ высказались 64% опрошенных.

В начале мая в ходе опроса россияне назвали необходимую им для счастья сумму денег: в среднем им нужно 173 тыс. рублей в месяц. Согласно результатам исследования, мужчинам для счастья в среднем нужно больше денег, чем женщинам. При этом, самое «дорогое» счастье у жителей Москвы — 224 тыс. рублей в месяц, во Владивостоке — 200 тыс., в Петербурге — 183 тыс.

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