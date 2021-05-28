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00:45
Политика
Асад поблагодарил граждан Сирии за поддержку на выборах
00:42
Политика
Башар Асад одержал победу на выборах президента Сирии
00:40
Политика
Американские СМИ гадают, готовы ли США к первой арктической войне
00:39
Общество
Французские таможенные службы усилят контроль для граждан Великобритании с 31 мая
00:31
Политика
Кулеба считает угрозой для Украины сближение Москвы и Минска
00:27
Экономика
Треть россиян ожидает ухудшения экономической ситуации в РФ
00:22
Общество
МЧС сообщило жителям Москвы о сильном дожде, грозе и ветре
00:22
Общество
Ученые доказали связь повышенного холестерина с деменцией
00:13
Политика
Глава Ryanair назвал «предумышленным и незаконным угоном» инцидент в Минске
00:12
Происшествия
Три человека пропали без вести после столкновения грузовых судов у Японии
00:11
Политика
Россия может разрешить прилет рейсов в обход Белоруссии из Европы
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00:00
Общество
Студент из Сербии сказал, чем его удивил Крым и что о полуострове думают в его стране
23:50
Политика
Россия выступила за организацию расследования ситуации с самолетом Ryanair
23:40
Армия
NI оценил ядерный потенциал России
23:33
Общество
Канцлер Германии сообщил о 13 млн привившихся от коронавируса в ФРГ
23:05
Общество
Простой секундный тест поможет диагностировать смертельное заболевание 
23:00
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова поздравила петербуржцев с Днем города
22:59
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Ученые доказали связь повышенного холестерина с деменцией

Общество
Ученые доказали связь повышенного холестерина с деменцией
pixabay.com  /  Joenomias

Лондон, 28 мая. Высокий уровень холестерина в крови увеличивает риск развития сосудистой деменции, приводящей к болезни Альцгеймера и другим формам слабоумия. 

Результаты соответствующего исследования ученые из США, Великобритании и Нидерландов опубликовали в журнале PLOS Medicine. Они обратили внимание, что нейродегенеративные заболевания сопровождаются высоким содержаниями холестерина в крови таких пациентов. Однако как эти два фактора связаны между собой, пока было не ясно.

Напрямую на мозг холестерин влиять не может, поскольку гематоэнцефалический барьер непроницаем для него. Ученые исследовали более 1800 участников двух крупных проспективных исследований: Балтиморского лонгитюдного исследования старения (BLSA) и Инициативы нейровизуализации болезни Альцгеймера (ADNI).

В ходе первого этапа исследования ученые установили, что ключевую роль в развитии деменции играют нарушения так называемого катаболизма холестерина — преобразования его в желчные кислоты. На втором этапе они выяснили, что при больших дозах препаратов, блокирующих желчные кислоты, риск развития сосудистой деменции увеличивается у мужчин. Позднее они подтвердили, что больные Альцгеймером склонны к увеличению желчных кислот в мозгу.

Сейчас авторы исследования перешли к новому этапу работы: они проверяют, могут ли лекарства для лечения других заболеваний, которые исправляют нарушения передачи сигналов желчной кислоты в головном мозге, стать новыми методами лечения болезни Альцгеймера и связанной с ней деменции. Ученые надеются, что смогут способствовать разработке нового лекарства от тяжелого и неизлечимого недуга.

Ранее в беседе с ФАН невролог Элен Мхитарян рассказала о простых способах отсрочить возникновение болезни Альцгеймера. На первом месте у человека должна стоять постоянная физическая активность. Согласно рекомендациям ВОЗ, физактивность нужно выполнять не менее 30 минут в день. Это может быть гимнастика или прогулки на свежем воздухе. По словам Мхитарян, отсрочить возникновение заболевания помогут и активные занятия по тренировке памяти. Как она уточнила, чаще всего работают не все клетки головного мозга — только часть. Упражнения на математику и логику являются самыми лучшими для развития памяти.

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здоровье болезнь альцгеймера холестерин деменция
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