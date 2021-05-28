Россия может разрешить прилет рейсов в обход Белоруссии из Европы

Москва, 28 мая. В ближайшее время российские власти разрешат европейским авиакомпаниям выполнять рейсы в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии.

В настоящее время в Росавиации обсуждают вопрос о разрешении перевозчикам из Европы проводить рейсы в обход белорусского воздушного пространства, сообщает со ссылкой источник в одной из российских авиакомпаний РБК.

Близкий к Минтрансу РФ источник агентства уточнил, что такое разрешение в ближайшее время предоставит российское руководство. Недавние отмены рейсов, по его словам, были связаны с необходимостью проработать не затрагивающие Белоруссию альтернативные маршруты. Росавиация и Минтранс РФ отказались комментировать информацию.

Ранее глава комиссии по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов сообщил порталу телеканала «Царьград», что начавшая облетать Белоруссию австрийская авиакомпания Austrian Airlines, явно поторопилась.