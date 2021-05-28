Минниханов предложил ввести ограничение для детей на доступ к компьютерным играм

Казань, 28 мая. Президент республики Татарстан Рустам Минниханов поддержал идею ограничить доступ подростков и детей к некоторым компьютерным играм.

Сегодня некоторые родители не дают должного воспитания своим детям, в следствие чего и происходят такие трагедии, как недавняя стрельба в Казани, считает Минниханов. Президент Татарстана подчеркнул, что есть смысл вводить определенные ограничения на компьютерные видеоигры.

«Для этого есть специальные наши службы, которые должны подумать, как это сделать. Если все эти вредоносные игры будут в прямой доступности, это неправильно», — сказал Рустам Минниханов.

Игровой зависимости могут быть подвержены не только дети, но и взрослые, подытожил президент Республики Татарстан.

После стрельбы в Казани в России выступили за ужесточение правил владения оружием. Необходимо не только ужесточить законодательство в плане правил владения оружием, но и наказывать тех, кто выдает фиктивные справки для его приобретения, считают специалисты.