Три человека пропали без вести после столкновения грузовых судов у Японии

Токио, 28 мая. Два грузовых судна столкнулись у берегов Японии, сообщает местный телеканал NHK.

Японское грузовое судно «Бякко» столкнулось с небольшим танкером ULSAN PIONEER, зарегистрированным на Маршалловых островах. Инцидент произошел у побережья острова Сикоку.

NHK сообщает, что в результате столкновения японское судно перевернулось. Были спасены девять членов экипажа из 12.

Танкер ULSAN PIONEER не получил серьезных повреждений в результате инцидента. На его борту находились 13 моряков — граждане Мьянмы и Южной Кореи.

Накануне сообщалось, что Япония проводит разбирательства после столкновения судов у Хоккайдо. Идет процесс по делу о столкновении российского траулера «Амур» с японской рыболовной шхуной «Хокко-мару 8».