Башар Асад одержал победу на выборах президента Сирии

Дамаск, 28 мая. Президент Сирии Башар Асад, занимающий пост с 2000 года, вновь одержал победу в выборах.

Сирийский лидер набрал 95,1% голосов избирателей, об этом рассказал председатель Народного совета (парламента) Сирии Хаммуда Сабаг в рамках выступления в Дамаске. Прямая трансляция пресс-конференции прошла на телеканале Al Ekhbariya.

Член Высшего судебного комитета Сирии Нури Фарес рассказал, как проходила процедура голосования. Урны с бюллетенями были вскрыты перед представителями СМИ и наблюдателями, их содержимое тщательно пересчитали в соответствии с журналами, где были отмечены избиратели. Всего по стране действовало более 12 тысяч избирательных участков, передает корреспондент ФАН.

Показатель явки на выборы достиг 78%, что, по мнению председателя парламента, является проявлением высокой гражданской сознательности сирийских граждан, которая превзошла «все ожидания». При этом в голосовании приняли участие более 14 миллионов граждан.