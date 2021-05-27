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00:31
Политика
Кулеба считает угрозой для Украины сближение Москвы и Минска
00:30
Политика
Асад поблагодарил граждан Сирии за поддержку на выборах
00:27
Экономика
Треть россиян ожидает ухудшения экономической ситуации в РФ
00:22
Общество
МЧС сообщило жителям Москвы о сильном дожде, грозе и ветре
00:22
Общество
Ученые доказали связь повышенного холестерина с деменцией
00:16
Политика
Башар Асад одержал победу на выборах президента Сирии
00:13
Политика
Глава Ryanair назвал «предумышленным и незаконным угоном» инцидент в Минске
00:12
Происшествия
Три человека пропали без вести после столкновения грузовых судов у Японии
00:11
Политика
Россия может разрешить прилет рейсов в обход Белоруссии из Европы
00:04
Общество
Минниханов предложил ввести ограничение для детей на доступ к компьютерным играм
00:00
Общество
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23:50
Политика
Россия выступила за организацию расследования ситуации с самолетом Ryanair
23:40
Армия
NI оценил ядерный потенциал России
23:33
Общество
Канцлер Германии сообщил о 13 млн привившихся от коронавируса в ФРГ
23:05
Общество
Простой секундный тест поможет диагностировать смертельное заболевание 
23:00
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова поздравила петербуржцев с Днем города
22:59
Общество
Минниханов заявил о высоком уровне безопасности в Татарстане
22:45
Политика
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NI оценил ядерный потенциал России

Армия
NI оценил ядерный потенциал России
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Вашингтон, 27 мая. Автор издания The National Interest (NI) Питер Сучиу оценил ядерный потенциал России, выделив его составляющие элементы и сильные стороны.

Сучиу напомнил, что по данным Исследовательской службы Конгресса США, в прошлом году ядерные силы России состояли из стратегических систем дальнего радиуса действия, в том числе межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков, а также из систем малой и средней дальности.

«Россия также модернизирует свои ядерные силы и активно заменяет системы советской эпохи новыми ракетами, подводными лодками и самолетами, разрабатывая новые типы систем доставки, включая гиперзвуковые ракеты», – цитирует автора публикации «ПолитРоссия».

Сучиу уточнил, что Россия имеет более 1,5 тыс. размещенных на ракетах и бомбардировщиках боеголовок, которые способны достичь территории США. Президент РФ Владимир Путин отметил усилия по модернизации ядерных сил страны. По словам главы государства, в этом году современное вооружение в ядерной триаде России (стратегические бомбардировщики, МБР и атомные ракетоносцы) достигнет 88%.

Американский автор подчеркнул, что Россия совершенствует и качественно укрепляет собственные вооруженные силы. В качестве примера Питер Сучиу привел слова Путина о том, что армия и флот РФ будут оснащены передовыми системами вооружения, включая гиперзвуковое оружие и лазеры. Обозреватель NI считает, что благодаря усилиям по модернизации вооружения ядерный потенциал России в последние годы серьезно увеличился.

Ранее Путин заявил, что, несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения, ядерный потенциал страны увеличится, сообщает «Царьград». Глава государства отметил, что новейшие образцы военной техники динамично поступают в армию.

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россия ядерное оружие ядерный потенциал
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