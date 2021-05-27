NI оценил ядерный потенциал России

Вашингтон, 27 мая. Автор издания The National Interest (NI) Питер Сучиу оценил ядерный потенциал России, выделив его составляющие элементы и сильные стороны.

Сучиу напомнил, что по данным Исследовательской службы Конгресса США, в прошлом году ядерные силы России состояли из стратегических систем дальнего радиуса действия, в том числе межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков, а также из систем малой и средней дальности.

«Россия также модернизирует свои ядерные силы и активно заменяет системы советской эпохи новыми ракетами, подводными лодками и самолетами, разрабатывая новые типы систем доставки, включая гиперзвуковые ракеты», – цитирует автора публикации «ПолитРоссия».

Сучиу уточнил, что Россия имеет более 1,5 тыс. размещенных на ракетах и бомбардировщиках боеголовок, которые способны достичь территории США. Президент РФ Владимир Путин отметил усилия по модернизации ядерных сил страны. По словам главы государства, в этом году современное вооружение в ядерной триаде России (стратегические бомбардировщики, МБР и атомные ракетоносцы) достигнет 88%.

Американский автор подчеркнул, что Россия совершенствует и качественно укрепляет собственные вооруженные силы. В качестве примера Питер Сучиу привел слова Путина о том, что армия и флот РФ будут оснащены передовыми системами вооружения, включая гиперзвуковое оружие и лазеры. Обозреватель NI считает, что благодаря усилиям по модернизации вооружения ядерный потенциал России в последние годы серьезно увеличился.

Ранее Путин заявил, что, несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения, ядерный потенциал страны увеличится, сообщает «Царьград». Глава государства отметил, что новейшие образцы военной техники динамично поступают в армию.