Глава Ryanair назвал «предумышленным и незаконным угоном» инцидент в Минске

Лондон, 28 мая. Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент с посадкой самолета в Минске «предумышленным и незаконным угоном».

О’Лири счел инцидент с посадкой самолета, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс «поддерживаемым угоном». Об этом он рассказал радиостанции Newstalk.



При этом он заявил, что не может пока говорить о случившемся детально, так как в этом пока разбираются власти Евросоюза и НАТО. Сейчас опрашивают экипаж самолета, который вывел его и почти всех пассажиров из Минска.

Глава Ryanair назвал инцидент «очень пугающим» для пассажиров и экипажа воздушного судна. Им пришлось лететь под вооруженной охраной, а их сумки обыскали.

Ранее самолет экстренно сел в Минске после сообщения о «минировании». Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о «минировании».

Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе национальной воздушной гавани. Информация о «минировании» самолета не подтвердилась.