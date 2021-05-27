Канцлер Германии сообщил о 13 млн привившихся от коронавируса в ФРГ

Берлин, 27 мая. Примерно 13 млн жителей Германии, которые составляют 15,7% населения ФРГ, привились двумя дозами вакцины от коронавируса. 35 млн немцев сделали только первую прививку.

Этой информацией поделилась канцлер Германии Ангела Меркель. Она сделала это по итогу совещания с главами регионов ФРГ.

«35 млн немцев — это 41,5% населения — сделали как минимум одну прививку, и 13 млн — 15,7% — уже полностью привиты», — сообщила Меркель.

Канцлер добавила, что сильно снизились случаи заражения коронавирусом с тяжелым течением заболевания. Она также отметила, что сокращается и объем занятых мест в интенсивной терапии.

Ранее сообщалось, что Меркель назвала сильными энергетические отношения Москвы и Берлина. Она добавила, что переговорам с США по «Северному потоку — 2» еще предстоит состояться.