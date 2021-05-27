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00:45
Политика
Асад поблагодарил граждан Сирии за поддержку на выборах
00:42
Политика
Башар Асад одержал победу на выборах президента Сирии
00:40
Политика
Американские СМИ гадают, готовы ли США к первой арктической войне
00:39
Общество
Французские таможенные службы усилят контроль для граждан Великобритании с 31 мая
00:31
Политика
Кулеба считает угрозой для Украины сближение Москвы и Минска
00:27
Экономика
Треть россиян ожидает ухудшения экономической ситуации в РФ
00:22
Общество
МЧС сообщило жителям Москвы о сильном дожде, грозе и ветре
00:22
Общество
Ученые доказали связь повышенного холестерина с деменцией
00:13
Политика
Глава Ryanair назвал «предумышленным и незаконным угоном» инцидент в Минске
00:12
Происшествия
Три человека пропали без вести после столкновения грузовых судов у Японии
00:11
Политика
Россия может разрешить прилет рейсов в обход Белоруссии из Европы
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Минниханов предложил ввести ограничение для детей на доступ к компьютерным играм
00:00
Общество
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23:50
Политика
Россия выступила за организацию расследования ситуации с самолетом Ryanair
23:40
Армия
NI оценил ядерный потенциал России
23:33
Общество
Канцлер Германии сообщил о 13 млн привившихся от коронавируса в ФРГ
23:05
Общество
Простой секундный тест поможет диагностировать смертельное заболевание 
23:00
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова поздравила петербуржцев с Днем города
22:59
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Канцлер Германии сообщил о 13 млн привившихся от коронавируса в ФРГ

Общество
Канцлер Германии сообщил о 13 млн привившихся от коронавируса в ФРГ
Global Look Press  /  Darmer/Davids

Берлин, 27 мая. Примерно 13 млн жителей Германии, которые составляют 15,7% населения ФРГ, привились двумя дозами вакцины от коронавируса. 35 млн немцев сделали только первую прививку.

Этой информацией поделилась канцлер Германии Ангела Меркель. Она сделала это по итогу совещания с главами регионов ФРГ.

«35 млн немцев — это 41,5% населения — сделали как минимум одну прививку, и 13 млн — 15,7% — уже полностью привиты», — сообщила Меркель.

Канцлер добавила, что сильно снизились случаи заражения коронавирусом с тяжелым течением заболевания. Она также отметила, что сокращается и объем занятых мест в интенсивной терапии.

Ранее сообщалось, что Меркель назвала сильными энергетические отношения Москвы и Берлина. Она добавила, что переговорам с США по «Северному потоку — 2» еще предстоит состояться.

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меркель германия коронавирус
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