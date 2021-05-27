Простой секундный тест поможет диагностировать смертельное заболевание 

Вашингтон, 27 мая. Простой тест с ладонью и большим пальцем может помочь предупредить о риске скрытой аневризмы аорты.

Как сообщает пресс-служба Йельского университета, в США аневризмы аорты являются 13-й по частоте причиной смерти, ежегодно убивая около 10 тыс. человек. Если аневризма обнаружена на достаточно ранней стадии, пациент может спасти свою жизнь: для этого достаточно ограничить физическую активность, сделать рентген и хирургически решить проблему с аортой. Однако диагностировать аневризмы аорты на ранней стадии крайне трудно.

«Самая большая проблема при аневризме — это выявление пораженных людей среди населения в целом до разрыва аневризмы», — подчеркнул автор исследования, доктор Джон Элефтериадес, профессор хирургии Йельского университета и заслуженный директор Института аорты Йельской больницы Нью-Хейвен.

По его словам, по крайней мере, последние два десятилетия он и его коллеги включили тест «большой палец — ладонь» в лекции для студентов-медиков и использовали тест для пациентов, которые подвержены риску развития аневризмы. Однако ученые подчеркивают, что точность этого теста не доказана клинически.

Тест крайне прост: поднимая одну руку и держа ладонь ровной, пациент сгибает большой палец, насколько это возможно, поперек ладони. Если большой палец выходит за дальний край плоской ладони, у пациента может быть скрытая аневризма.

Способность двигать большим пальцем во время теста также может быть признаком того, что кости истончены и удлинены, а суставы ослаблены — возможные симптомы заболевания соединительной ткани по всему телу, включая аорту, считают ученые.

Основываясь на своих выводах, Элефтериадес и его коллеги заявили, что тест «большой палец — ладонь» должен быть включен в стандартные медицинские осмотры пациентов, особенно тех, у кого в семейном анамнезе есть аневризма аорты.

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