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Простой секундный тест поможет диагностировать смертельное заболевание 
23:00
Шоу-бизнес
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Минниханов заявил о высоком уровне безопасности в Татарстане
22:45
Политика
МИД Украины: Киев не станет вмешиваться во внутренние дела Минска
22:30
Общество
Конкурс на самый плохой школьный туалет стартовал в России
22:29
Политика
США готовы помочь при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном
22:18
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
22:14
Общество
Российские педвузы стали популярнее в полтора раза среди иностранцев
22:02
Латинская Америка
Протестующие закидали коктейлями Молотова банк в Колумбии
22:00
Общество
Андрей Ургант указал на существенную разницу между Москвой и Петербургом
21:56
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:53
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:51
США
Кристина Уормут станет первой женщиной – министром армии США
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
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Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
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Простой секундный тест поможет диагностировать смертельное заболевание 

Общество
Простой секундный тест поможет диагностировать смертельное заболевание 
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вашингтон, 27 мая. Простой тест с ладонью и большим пальцем может помочь предупредить о риске скрытой аневризмы аорты.

Как сообщает пресс-служба Йельского университета, в США аневризмы аорты являются 13-й по частоте причиной смерти, ежегодно убивая около 10 тыс. человек. Если аневризма обнаружена на достаточно ранней стадии, пациент может спасти свою жизнь: для этого достаточно ограничить физическую активность, сделать рентген и хирургически решить проблему с аортой. Однако диагностировать аневризмы аорты на ранней стадии крайне трудно.

«Самая большая проблема при аневризме — это выявление пораженных людей среди населения в целом до разрыва аневризмы», — подчеркнул автор исследования, доктор Джон Элефтериадес, профессор хирургии Йельского университета и заслуженный директор Института аорты Йельской больницы Нью-Хейвен.

По его словам, по крайней мере, последние два десятилетия он и его коллеги включили тест «большой палец — ладонь» в лекции для студентов-медиков и использовали тест для пациентов, которые подвержены риску развития аневризмы. Однако ученые подчеркивают, что точность этого теста не доказана клинически.

Тест крайне прост: поднимая одну руку и держа ладонь ровной, пациент сгибает большой палец, насколько это возможно, поперек ладони. Если большой палец выходит за дальний край плоской ладони, у пациента может быть скрытая аневризма.

Способность двигать большим пальцем во время теста также может быть признаком того, что кости истончены и удлинены, а суставы ослаблены — возможные симптомы заболевания соединительной ткани по всему телу, включая аорту, считают ученые.

Основываясь на своих выводах, Элефтериадес и его коллеги заявили, что тест «большой палец — ладонь» должен быть включен в стандартные медицинские осмотры пациентов, особенно тех, у кого в семейном анамнезе есть аневризма аорты.

Ранее психиатр Андрей Шмилович назвал главный признак начинающейся шизофрении. По его словам, данное заболевание может проявляться не только постепенно, но и за одну ночь. В первую очередь оно проявляется во внезапном изменении личности. Если болезнь медленно поражает человека, она сопровождается нарушением сна, «непонятными» телесными повреждениями и резкой сменой настроения. Внезапное развитие расстройства проявляется в остром манифестном психозе сразу после пробуждения.

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ученые здоровье аневризма аорты
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